Наложная скромность

По итогам 2022 года налоговые поступления в бюджеты Липецкой, Белгородской и Курской областях сократились в диапазоне от 9 до 53%. Наиболее сложная ситуация возникла в Липецкой области, где поступления налогов резко упали со 131,7 млрд до 62,6 млрд руб. Воронежская, Тамбовская и Орловская области, напротив, смогли показать рост налогов от 9 до 13%. На фоне спецоперации и санкций эксперты ждут продолжения тенденции и в 2023 году, предупреждая о рисках сокращения расходных статей бюджетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Динамику налоговых поступлений в областях Черноземья в 2022 году проанализировала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе статистики Федеральной налоговой службы (ФНС) по форме №1-НМ о платежах с территорий регионов налогов и сборов в бюджеты всех уровней (федеральный, региональные, муниципальные).

По оценке аналитиков, в прошедшем году почти сильнее всего в России сократились поступления налогов в бюджет Липецкой области. В регионе было собрано 62,5 млрд руб., что на 69,1 млрд руб., или 53%, меньше суммы за 2021 год. Худшую динамику зафиксировали только в Калининградской области, где остановилась большая часть автопредприятий. Здесь налоговые поступления упали на 78,2 млрд руб.

В FinExpertiza уточнили, что, по их оценке, в Липецкой области в 2022-м в три раза сократились сборы налога на прибыль. Региональные власти в свою очередь подтверждали, что эту тенденцию с доходами по этому налогу, собираемому преимущественно (17% против 3% госбюджет) в областную казну, определили сложности у «представителей металлургической отрасли». В Липецке расположена основная промплощадка группы НЛМК. Как писал ранее «Ъ-Черноземье» , санкции ЕС в отношении юридических лиц-собственников металлургических предприятий особенно сильно отразились на экспорте из регионов, где эта отрасль является основным профилем промышленности.

Спикер липецкого облсовета Дмитрий Аверов сообщал «Ъ-Черноземье», что бюджетные потери региона связаны в том числе с изменением подхода к налогообложению бюджетообразующей группы НЛМК: «Ранее группа аккумулировала в Липецкой области показатели прибыли от своих подразделений в других субъектах, вскоре это будет полностью исключено. Да, будет некоторый переходный период, в течение которого федеральный бюджет компенсирует субъектам выпадающие доходы. Но в целом через несколько лет придем к той ситуации, что налоговая база будет формироваться только из доходов предприятий, расположенных на территории региона. Сейчас в той же Белгородской области есть структурные подразделения НЛМК, которые начнут платить налог на прибыль уже в казну этого региона».

Сама группа НЛМК по итогам первого полугодия отчитывалась о росте продаж на 4% к аналогичному периоду 2021 года при сокращении производства на 1%. Однако позднее сталелитейная компания также решила не выплачивать акционерам дивиденды за девять месяцев 2022-го.

Два других металлургических региона Черноземья тоже столкнулись с сокращением налоговых поступлений, но в меньших масштабах. В Белгородской области, где отрасль представлена предприятиями НЛМК, «Металлоинвеста» и «Северстали», поступления налогов сократились, по оценке FinExpertiza, на 11%. Было собрано 192,9 млрд руб., что на 22,8 млрд руб. меньше результата 2021 года. Несмотря на отрицательную динамику, Белгородчина осталась лидером макрорегиона по суммарному объему налогов, обойдя более крупную Воронежскую область.

Пока что лишившиеся ощутимой части налогов Липецкая и Белгородская области получили от федерального центра дотации на «поддержку сбалансированности бюджета» в суммах, несравнимых с потерями. На 2023 год им пока выделили 474,9 и 498,5 млн руб. соответственно.

В Курской области (Михайловский горно-обогатительный комбинат «Металлоинвеста») поступления налогов в 2022 году были на 9% меньше, чем в 2021-м. В денежном выражении сумма уменьшилась до 93,1 млрд руб., что на 8,9 млрд руб. меньше показателей 2021 года.

Остальные области Черноземья, напротив, смогли в 2022 году показать рост налоговых поступлений. Собранные в бюджеты всех уровней платежи из Воронежской области увеличились на 13% (+22,5 млрд руб.) и достигли 192,6 млрд руб. Отдельно поступления налогов в консолидированный бюджет области и входящих в нее муниципалитетов составили 129,8 млрд руб. (119,1 млрд руб. в 2021-м).

В Тамбовской области в 2022 году объем налоговых поступлений вырос на 11% (+5,3 млрд руб.), до 51,9 млрд руб. Наименьшую из регионов Черноземья сумму в бюджет собрать удалось на территории Орловской области. Здесь налоговые поступления, по данным FinExpertiza, увеличились на 9% (+3,5 млрд руб.) и достигли скромного показателя в 43,5 млрд руб.

Доцент кафедры экономики липецкого филиала Воронежского экономико-правового института Игорь Тиньков согласен, что бюджет Липецкой области «очень привязан к металлургическому кластеру». «Сложившиеся выпадающие доходы, с одной стороны, были связаны с сокращением реализации продукции металлургов и ограничениями по валютной выручке — всего, что касалось международной деятельности металлургического кластера. С другой стороны, вокруг кластера работает еще большой пул смежных предприятий b2b-сегмента. Все они несут такие же финансовые потери,— считает господин Тиньков.— Все эти компании на сегодня ищут новые рынки сбыта, но ситуация не позволяет переориентироваться быстро».

Господин Тиньков считает, что «ожидать перелома тенденции в 2023 году не стоит». «Для изменения ситуации в Липецкой области необходимо продолжать диверсифицировать местную экономику,— напоминает эксперт.— Надеюсь, снижение поступлений не повлияет на сокращение социальных статей бюджета. Но у региональной власти не должно быть инертности и расчетов только на федеральную помощь. Дотации, которые дает региону центр, значительные. Но в полном объеме потери они не компенсируют».

Налоговый эксперт, бывший глава управления ФНС по Воронежской области Сергей Дуканов, напротив, считает, что у ориентированных на металлургию регионов есть шансы переломить негативную тенденцию в течение 2023 года: «Продажи за рубежом у НЛМК в денежном выражении сократились в том числе за счет разницы в курсах валют. Падение курса доллара с 70 до 50 руб.— это уже потери в 20% выручки. На сегодняшний день с курсом на уровне 75 руб. компания будет чувствовать себя более стабильно».

«Для Липецкой и Белгородской областей крупнейшие промышленные предприятия формируют подавляющую долю поступлений по налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль, которые поступают в региональный бюджет. Поэтому эти два региона Черноземья больше всего пострадали от санкций в 2022 году. К примеру, НЛМК получал 50% выручки от зарубежных "дочек" и экспорта продукции за рубеж. Разумеется, после февраля эти источники резко сократились и потери "съели" всю прибыль компании. Несмотря на возможности улучшения ситуации в 2023 году, очевидно, что потери налоговых поступлений будут еще некоторое время влиять на возможности региональных бюджетов. Компенсировать это налоговыми поступлениями из других источников невозможно. Просто нет альтернативных промышленных центров и компаний, которые могли бы давать в бюджет сопоставимые суммы»,— заключил господин Дуканов.

Сергей Калашников