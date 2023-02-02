«Особо чувствуем агрессию»

Федеральные власти вчера озвучили планы выделить 9,4 млрд руб. на строительство жилья для почти 4 тыс. жителей Белгородской области, которые были эвакуированы из приграничных сел и до сих пор не могут вернуться в свои дома из-за близости к месту ведения боевых действий. На схожие меры поддержки рассчитывает и Курская область, однако масштабы финансирования для нее пока не определены. Строители уже готовятся осваивать бюджеты проектов восстановления, ожидая, что они оживят местный стагнирующий рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти приграничных регионов Черноземья ждут федеральные средства для восстановления разрушенных в ходе СВО домов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Власти приграничных регионов Черноземья ждут федеральные средства для восстановления разрушенных в ходе СВО домов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Президент РФ Владимир Путин вчера в режиме видеоконференции провел совещание по восстановлению жилья и инфраструктуры, разрушенных, по его словам, «из-за обстрелов неонацистскими формированиями» приграничных регионов, в том числе Белгородской и Курской областей. Глава государства рассказал, что «приоритетной задачей» является «ликвидация самой возможности обстрелов приграничных регионов». Он сообщил, что поставил такую задачу перед Минобороны: «Это дело уже военного ведомства».

«Многие люди оказались в сложной ситуации — лишились жилья, вынуждены переехать к родственникам или во временные пункты проживания, столкнулись с перебоями в поставках воды, тепла, электроэнергии,— констатировал президент.— Проблемы для граждан стоят очень остро, нужно отремонтировать или возместить потерю домов, квартир, имущества, вернуть к нормальной работе объекты энергетики, тепло и водоснабжение. Решение этих задач не должно буксовать, вязнуть в бюрократических процедурах».

Наиболее конкретно на совещании были озвучены меры поддержки для Белгородской области. По данным облправительства, с 24 февраля в регионе всего были повреждены более 1 тыс. квартир в 96 домах и почти 1,9 тыс. частных домовладений. На сегодня регион своими силами уже восстановил 911 квартир и почти 1,2 тыс. частных домов. Эти работы потребовали свыше 600 млн руб. Продолжаются работы в 63 квартирах и 221 доме.

Однако еще 475 домов находятся в 15 селах, где действует режим чрезвычайной ситуации, и вести там восстановительные работы невозможно. Из сел было эвакуировано более 3,7 тыс. жителей, порядка 1,2 тыс. человек продолжают оставаться в пунктах временного размещения. Президент распорядился выделить региону из федерального бюджета 9,4 млрд руб. на строительство домов для жителей эвакуированных сел.

Получить федеральные средства на продолжение работ в облправительстве рассчитывают «в ближайшее время»: «Для строительства жилья уже подготовлены участки, на местах обеспечена инженерная и транспортная инфраструктура». Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков на личной встрече с президентом 24 января сообщал, что за счет региональной казны уже было с нуля построено 140 домов для переселенных жителей, но средств, чтобы построить дома на всех, «не хватает». «После нашей с вами встречи правительством были проработаны определенные решения, которые будут реализовываться не только у вас, но и в соседних областях»,— сказал на совещании президент губернатору.

По данным Минстроя РФ, в Белгородской области необходимо восстановить порядка 108 тыс. кв. м жилья. Источник «Ъ-Черноземье» на рынке индивидуального жилищного строительства (ИЖС) Белгородской области считает, что за федеральные средства можно возвести 1,2–1,3 тыс. домов. «Средняя выкупная цена 1 кв. м ИЖС с учетом земельного участка в регионе составляет 89 тыс. Исходя из нее, можно построить около 101 тыс. кв. м. Средняя площадь дома — 80 кв. м. Соответственно, и получается чуть более 1,2 тыс. домов»,— пояснил собеседник «Ъ-Черноземье». Он также подчеркнул, что цена «квадрата» будет зависеть от того, надо ли будет тянуть к участку инженерные сети и какие: «Техническое присоединение к газу, воде, электричеству тоже требует вложений».

Построить такой объем жилья, по его оценке, можно примерно за год — к весне 2024 года. «Только проектирование занимает три-четыре месяца, на все остальное, включая благоустройство территории, потребуется еще больше времени»,— уточнил он. Срок будет зависеть от числа подрядчиков, которые будут заниматься восстановлением. «Свободные мощности в любом случае есть, так как из-за обстрелов в прошлом году объемы строительства ИЖС снизились»,— отметил участник рынка.

На совещании президент высказался о необходимости «поддержки жителей» и Курской области, однако размер федерального финансирования для восстановления жилья и инфраструктуры в ее приграничных районах озвучен не был. Губернатор Роман Старовойт в своем выступлении попросил главу государства оказать области «финансовую поддержку с учетом сложившейся ситуации в рамках проведения СВО», отметив, что область «особо чувствует агрессию со стороны Украины». По данным господина Старовойта, в пяти муниципалитетах за счет собственных средств региона уже отремонтировали 23 многоквартирных дома и 379 частных, пять социальных объектов и два магазина.

По информации источников «Ъ-Черноземье» в курском облправительстве, у местных властей пока нет информации о величине выплат, но они надеются получить «сопоставимые с Белгородской областью суммы».

На фоне обсуждения мер поддержки приграничным регионам вчера продолжились нападения на них со стороны ВСУ. Так, в Грайворонском округе Белгородской области в результате обстрела были повреждены три частных дома, несколько зданий и техника фермерского хозяйства.

Сергей Калашников, Александр Прытков