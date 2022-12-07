Экономькласс

Большинство регионов Черноземья завершают подготовку главных финансовых документов на следующий год. На фоне спецоперации и санкций они сталкиваются с сокращением доходов (-15% в Белгородской области) и ростом дефицита (в четыре раза в Орловской). В результате под секвестр могут попасть и расходные статьи, обеспечивающие социальные программы. Эксперты отмечают, что в этих условиях власти будут «стараться по максимуму увеличить поступления платежей от бизнеса», но считают это труднодостижимым в сегодняшней конъюнктуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бюджеты регионов Черноземья сверстали с учетом реалий спецоперации

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Бюджеты регионов Черноземья сверстали с учетом реалий спецоперации

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Бюджет Белгородской области на 2023 год, принятый пока в первом чтении, предполагает наиболее существенное в Черноземье снижение расходных статей — более чем на 15%. Они оцениваются в 132,6 млрд руб., тогда как бюджет на 2022-й принимался в первом чтении с рекордными для региона расходами в 156,8 млрд руб. При этом в прогнозе на 2024-й год (бюджет верстается с заделом на трехлетний период) запланирован еще меньший объем расходов, чем на 2023-й,— 130,1 млрд руб.

Доходы планируются на 13% меньше по сравнению с 2022-м — снижение со 133,2 до 115,8 млрд руб. Из них собственные налоговые и неналоговые доходы региона планируются в 102,2 млрд руб., безвозмездные поступления из федерального бюджета могут составить 13,6 млрд руб. При этом регион смог сократить и планируемый дефицит. Если на 2022-й он оценивался на этапе принятия бюджета в наибольшую за последние годы сумму в 23,6 млн руб., то на 2023-й — в 16,9 млрд руб. (на 28% меньше). Региональные власти на общественных слушаниях признали, что покрывать дефицит придется в том числе «привлечением заимствований».

Руководитель департамента доходов бюджета и долговой политики регионального министерства финансов Александр Шабанов ранее пояснял, что в течение года из-за «резкого сокращения металлургическими организациями платежей по налогу на прибыль к середине года и их полного отсутствия во втором полугодии» поступления от ключевой для региона отрасли (с предприятиями НЛМК, «Металлоинвеста» и «Северстали») уже сократились более чем на 60%. Бюджет на 2023-й власти верстают уже исходя из «негативной ситуации» с доходами от металлургии.

Совет депутатов Липецкой области накануне принял бюджет-2023 сразу в двух чтениях с более чем двукратным ростом дефицита по сравнению с планами на 2022 год (с 7,2 до 22,2 млрд руб.). Доходные статьи снизились лишь немного (с 73,3 до 72,8 млрд руб.), но оценка расходов увеличилась сразу на 18%, с 80,5 до 95,1 млрд руб. Власти рассчитывают, что большую часть дефицита удастся покрыть «переходящими остатками на счетах» в 21 млрд руб.

Собственные налоговые и неналоговые доходы региональной казны ожидаются на уровне 55 млрд руб. В структуре этих доходов четыре основных источника: налог на прибыль — 33%, НДФЛ — 29%, акцизы — 17%, налог на имущество —11%. Остальные порядка 18 млрд руб.— поступления из госбюджета и федеральных фондов. В правительстве области отмечали, что разрабатывают бюджет из «прогноза социально-экономического развития, предполагающего постепенную адаптацию экономики к новым условиям». Речь, в частности, о сокращении ожидаемых поступлений налога на прибыль организаций с 25,3 до 18 млрд руб.

Бюджет Курской области на 2023-й был утвержден только в первом чтении. Он пока выглядит более благополучным, чем в соседних регионах, хотя и может неоднократно корректироваться по фактическому исполнению в течение следующего года. В показатели главного финансового документа не заложен рост дефицита или сокращение доходов. Расходы, как планируется, вырастут в сравнении с проектом 2022 года на 12%, с 76,5 до 85,5 млрд руб. Доходы ожидаются с ростом на 17% (с 64,7 до 76 млрд руб.). Дефицит, соответственно, составит 9,5 вместо 11,8 млрд руб. и сократится на 19%.

Бюджет Воронежской области на 2023 год был принят в первом чтении с ростом доходов и расходов при трехкратном увеличении дефицита. Расходы ожидаются в 170,6 млрд руб., что на 18% больше первоначального плана на 2022-й в 144,5 млрд руб. Традиционно эта часть несколько раз пересчитывается в сторону увеличения в течение следующего года. Доходы планируются на уровне 156,7 млрд руб., это на 11% больше, чем прошлогодние прогнозы в 141,2 млрд руб. Дефицит, соответственно, может составить почти 14 млрд руб. вместо 3,3 годом ранее. В облдуме по итогам первого чтения заявили, что «дефицит бюджета является техническим и имеет гарантированное финансирование».

Заксобрание Орловской области накануне приняло во втором чтении бюджет региона на 2023 год с ростом дефицита в четыре раза — с 501,4 млн руб. примерно до 2 млрд руб. Подрасти, как планируют власти, должны и расходы — на 14% с 46,6 до 53,3 млрд руб. Доходы прогнозируются на уровне 51,3 млрд руб. с ростом на 1% к прошлогоднему плану в 46,1 млрд руб.

Власти Тамбовской области в планах на 2023 год отказались от намерений сделать бюджет бездефицитным, каким он первоначально принимался и на 2022-й, и на 2021-й годы. Объем расходов в главном финансовом документе региона по итогам рассмотрения в первом чтении заявлен в 63,2 млрд руб. (на 12% больше прошлогоднего показателя в 56,2 млрд руб.), доходы оцениваются в 61,7 млрд руб. (на 10% больше), дефицит — 1,5 млрд руб.

Налоговый эксперт, бывший глава управления ФНС по Воронежской области Сергей Дуканов считает, что в конъюнктуре 2023 года власти регионов Черноземья «будут использовать все возможности, чтобы получить от местного бизнеса максимум платежей в бюджеты». «Другое дело, что у этих инициатив будет немного шансов на успех. Налогооблагаемая база бизнеса без сопоставимого с запросами бюджетов роста экономики останется одной и той же»,— заметил господин Дуканов.

Он полагает, что одним из факторов роста дефицитов региональных бюджетов в следующем году станет сокращение федеральной поддержки: «Федеральный бюджет и в 2023-м, и в 2024 годах будет ощутимо дефицитным. Регионам в этих условиях придется прибегать к заимствованиям — в том числе у населения через облигации и у банков путем кредитования. Однако и эти ресурсы крайне ограничены».

«В условиях сокращения доходов и роста дефицита бюджетов властям Черноземья стоит сосредоточиться на эффективности и прозрачности использования имеющихся ресурсов»,— заключил эксперт.

Какие расходы несут регионы Черноземья из-за СВО Белгородчина несет дополнительные издержки в связи с военной операцией на территории Украины. Только за восемь месяцев 2022 года они составили 13 млрд руб., сообщал губернатор Вячеслав Гладков. Это рекордная сумма в Черноземье, поскольку этот регион чаще всего сталкивается с обстрелами приграничных территорий. Затраты на нужды спецоперации в Липецкой области в начале декабря оценивали в сумму более 850 млн руб. Расходы Курской области на спецоперацию на конец октября губернатор Роман Старовойт оценивал в 1 млрд руб. Воронежская область на начало декабря оценивала расходы на спецоперацию в 6 млрд руб., ожидая «примерной той же» суммы издержек и на 2023 год.

Заведующий кафедрой экономики и управления организациями Воронежского госуниверситета Юрий Трещевский считает, что в 2023 году бюджеты смогут переломить негативную тенденцию итогов 2022-го, исходя из показателей которого верстались новые финансовые документы: «К примеру, в Воронежской области на следующий год планируется рост собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета на 1,2%. Да, это немного, но это уже перелом тенденции в рост к показателям 2022 года, пусть и не очень большой.

Согласно прогнозам, такой рост доходов будет возможен при нулевой динамике валового регионального продукта. А так как сегодня бюджеты составляются из прогнозов, результаты могут быть и лучше. Рост по Воронежской области считается к динамике 2022 года, которая в текущих ценах уже является положительной к итогам 2021-го. Так что регион возьмет точно не меньше, чем тогда».

Три топ-менеджера работающих в макрорегионе крупных банков в беседах с «Ъ-Черноземье» отметили, что на фоне сокращения доходов бюджетов и роста их дефицита ожидают «спроса на кредитование социальных обязательств» регионов в 2023 году.

Сергей Калашников