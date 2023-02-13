Два региона Черноземья могут получить 1 млрд рублей на «сбалансированность бюджетов»

Белгородская и Липецкая область могут в 2023 году получить из федерального бюджета дополнительно 1 млрд руб. на двоих. Эти дотации регионам распределены «на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов», сказано в подписанном Михаилом Мишустиным распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.

Белгородская область может получить 498,5 млн руб., а Липецкая область — 474,9 млн руб. В правительстве второго региона уже пояснили, что «средства пойдут на реализацию социально значимых проектов».

Всего правительство выделило более 9,4 млрд руб. десяти регионам. Других представителей Черноземья среди них нет.

Сергей Калашников

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