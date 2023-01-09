Twitter прибавит символов

Функция длинных постов в Twitter может быть запущена в начале февраля. Об этом на своей странице написал глава соцсети Илон Маск. Кроме того, на этой неделе пользователи соцсети получат возможность свайпать вправо и влево для переключения между рекомендуемыми и отслеживаемыми постами, также появится и кнопка закладок. В 2017-м лимит символов в одной публикации уже увеличивали со 140 до 280. Сейчас же, по задумке господина Маска, размер постов станет почти в 15 раз больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic/Illustration/File Photo, Reuters Фото: Dado Ruvic/Illustration/File Photo, Reuters

Однако такие нововведения могут привести к тому, что Twitter утратит уникальность, говорит автор интернет-издания «Код Дурова» Владислав Войтенко: «Если говорить про увеличение количества разрешенных символов в твитах, то такое нововведение фактически уничтожает главную особенность соцсети.

Twitter долгие годы считалась лучшей площадкой для микроблогов. Короткие заметки были ее ключевой фишкой. А с приходом длинных публикаций пользователи попросту распрощаются с так называемыми тредами, когда одну историю можно рассказывать в нескольких твитах в рамках одной ветки.

Фактически Twitter превратится в площадку для больших блогов. Авторы смогут реализовываться непосредственно в соцсети, а значит, можно будет максимально удерживать аудиторию, не вынуждая ее выходить из твита, чтобы почитать большую заметку и читать разбитую на несколько десятков постов историю.

Грядущие изменения действительно могут привлечь пользователей, но площадок, которые позволяют писать длинные публикации, очень много, поэтому команде соцсети придется дать понять людям, что Twitter — это теперь не про микроблогинг. Отныне это социальная сеть с большими возможностями для авторов».

Ранее соцсеть также анонсировала платную подписку. Благодаря ей пользователи смогут создавать видеоаватары и получить синюю галочку после верификации аккаунта. На iOS стоимость составит $11 в месяц, а в веб-версии — $8. Также соцсеть введет особые галочки золотого цвета для компаний, а серые для правительственных аккаунтов. Во многом такие изменения связаны с попыткой заинтересовать партнеров, говорит основатель TWIGA Communication Group Александр Оганджанян: «Как правило, новые форматы всегда привлекают рекламодателей. Приживется это или нет, покажет время. Нужно точнее понять, как будет формироваться ценовая политика, сколько постоянных пользователей останется в Twitter.

Мы видим множество нововведений, которые происходят после смены владельца компании. Кроме того, у Илона Маска достаточно сложные взаимоотношения с некоторыми крупными рекламодателями.

Но то, что компания ищет новые форматы, это, конечно, всегда хорошо. Реклама — очень важный сегмент всего этого бизнеса, и без него компания просто не выживет. Поэтому от успешности вот этих новых форматов будет зависеть, конечно, будущее компании».

Ранее СМИ сообщали, что Twitter ищет инвесторов из-за оттока рекламодателей в связи с неоднозначным подходом Илона Маска и приближающимися выплатами по долгу — сумма составляет $13 млрд. В декабре потенциальным инвесторам предлагали приобрести ценные бумаги компании по $54 за штуку. Столько же за каждую акцию заплатил сам господин Маск. Всего за покупку Twitter он отдал почти $45 млрд.

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Анна Маргулис