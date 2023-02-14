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Коммерсантъ FM
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Володин заявил о возвращении более 60% уехавших из страны IT-специалистов

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что в Россию вернулось более 60% уехавших IT-специалистов. При этом спикер не уточнил, о каком периоде времени идет речь.

«Те, кто уехал, свой выбор сделали. У нас, кстати, за время с момента отъезда более 60% (IT-специалистов.— “Ъ”) вернулись и работают вновь на тех предприятиях, где раньше были»,— сказал председатель Госдумы в ходе пленарного заседания.

Он отметил, что часть граждан России работает за пределами страны в связи «с выносом предприятий» из-за санкций. «Там их начинают вербовать, заставлять, убеждать, чтобы они против страны выступили. Предаст — значит сделал выбор, с которым ему придется жить, вернется обратно — есть возможность работать здесь»,— заявил Вячеслав Володин.

20 декабря глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что за рубежом находится около 100 тыс. российских IT-специалистов (около 10% от общего числа). При этом, по его словам, 80% из них продолжают работать на российские компании и находятся в дружественных странах.

В январе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что России необходимо создавать условия для возвращения в страну «редких и ценных» специалистов, в том числе из IT-отрасли. Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия») предложил распространить программу льготной ипотеки на IT-специалистов, которых релоцировали из РФ зарубежные работодатели и которые затем попали под сокращение.

О подготовке мер по возращению уехавших IT-специалистов — в публикации «Ъ» «Родина-мать не призовет».

Эрдни Кагалтынов

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