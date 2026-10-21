Научная революция пошла с молотка

Несколько топ-лотов в итоге, как и ожидалось, ушли по несколько сотен тысяч долларов за каждый. В их числе оказался и единственный рукописный листочек среди полутора сотен выставленных на аукцион печатных изданий. Четыре строчки вычислений и быстро набросанная пером схема, ничего более, но это перо Исаака Ньютона, а его автографы на аукционах крайне редки. Вдобавок вычисления относятся к знаменитой задаче о сопротивлении среды при движении усеченного конуса: Ньютон рассчитывал, что его наблюдение «может быть небесполезно при построении судов», и в конечном счете оказался прав — современная гиперзвуковая аэродинамика действительно адресуется к ньютоновской задаче.