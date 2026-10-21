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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Культура

Научная революция пошла с молотка

На Sotheby’s продали первые издания Коперника, Галилея и Ньютона
Аукционный дом Sotheby’s провел в Нью-Йорке книжные торги, озаглавленные «Разум и революция». На продажу были выставлены в основном первые издания трудов европейских ученых XVI–XVIII веков (от Коперника до Лавуазье), изменившие мировую историю естественных наук. Коллекция такого уровня не появлялась на рынке десятилетиями.
Труд Коперника об устройстве мироздания, краеугольный камень научной революции, предсказуемо вырвался в топ-лоты

Труд Коперника об устройстве мироздания, краеугольный камень научной революции, предсказуемо вырвался в топ-лоты

Courtesy of Sotheby's

Несколько топ-лотов в итоге, как и ожидалось, ушли по несколько сотен тысяч долларов за каждый. В их числе оказался и единственный рукописный листочек среди полутора сотен выставленных на аукцион печатных изданий. Четыре строчки вычислений и быстро набросанная пером схема, ничего более, но это перо Исаака Ньютона, а его автографы на аукционах крайне редки. Вдобавок вычисления относятся к знаменитой задаче о сопротивлении среды при движении усеченного конуса: Ньютон рассчитывал, что его наблюдение «может быть небесполезно при построении судов», и в конечном счете оказался прав — современная гиперзвуковая аэродинамика действительно адресуется к ньютоновской задаче.
Лист на Sotheby’s с самого начала оценивался высоко ($500–700 тыс.), и эстимейт себя оправдал — автограф продали за $588 тыс. Во столько же ($500–700 тыс.) был предварительно оценен печатный труд Ньютона — экземпляр первого издания его революционных «Математических начал натуральной философии» (Лондон, 1687), где впервые были сформулированы знакомые каждому со школы ньютоновские законы всемирного тяготения и движения. Тут уж покупатели, как ни странно, возбудились более серьезно, чем в случае рукописного Ньютона,— книга ушла с превышением эстимейта, за $768 тыс.
Но это отнюдь не самая внушительная сумма в итогах аукциона.
Одна из книг предварительно оценивалась от $700 тыс. до $1 млн, но покупатели в итоге доторговались до $2,3 млн. К таким эмпиреям цены на печатные издания взлетают редко, тем более если эти издания сохранились в сотнях экземпляров.
Однако тут речь о книге не просто более старой, но и даже более знаменитой, чем ньютоновские «Начала»,— о символе научного переворота как такового. Это «О вращениях небесных сфер» Николая Коперника (первое издание, Нюрнберг, 1543), где, как известно, впервые в Европе была представлена математически разработанная гелиоцентрическая модель мира — царственно-неподвижная Земля перестала быть средоточием мироздания.
Рождение современной астрономии вообще выглядело одним из приоритетных сюжетов аукциона.
Так, наряду с главными творениями Тихо Браге и Кеплера среди лотов оказалось сразу несколько произведений Галилео Галилея. В их числе был и «Звездный вестник» (Венеция, 1610) — описание сенсационных для начала XVII столетия наблюдений, сделанных в телескоп: Луна покрыта горами и кратерами, у Юпитера есть спутники, Млечный Путь составляют мириады звезд (книга продана за $576 тыс.). И трактат о солнечных пятнах (Рим, 1613), тоже вызвавший замешательство: как это на самом совершенном Божием светиле могут быть пятна? И «Диалог о двух главнейших системах мира» (Флоренция, 1632), который и подвел уже пожилого Галилея под суд инквизиции за пропаганду коперниканского гелиоцентризма (продан за $281,6 тыс.).
Хронику коперниканского переворота обрамляли, во-первых, бесценные ренессансные издания ученых античности — Аристотеля и Архимеда, Фирмика Матерна и Герона Александрийского (Эвклид в венецианском издании 1482 года, например, нашел нового обладателя за $320 тыс.). А во-вторых — «столбовой путь» западных естественных наук вообще. «Микрография» Роберта Гука (Лондон, 1665), иллюстрированный отчет о новом мире, увиденном в микроскоп ($64 тыс.). Трактаты Роберта Бойля о физико-механических экспериментах («закон Бойля—Мариотта», помните?). Журнальная статья Дарвина (совместно с Альфредом Уоллесом) «О склонности видов к образованию разновидностей» — несколько страничек, проданные за увесистые $204,8 тыс. И так далее, вплоть до статьи «О различных признаках дневного движения Земли» (1852) Жана Фуко, известного широкой публике благодаря «маятнику Фуко». И «Лекций о волновой механике» (1927; ушли за $19,2 тыс.) Эрвина Шрёдингера, известного, соответственно, «котом Шрёдингера».
Аукционы

Авторы

  • Сергей Ходнев
    Сергей Ходнев
    заместитель заведующего отделом