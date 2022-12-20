Минцифры: 80% уехавших IT-специалистов продолжают работать на Россию, ограничения для них преждевременны

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ставить вопрос о полном запрете на удаленную работу для уехавших из России IT-специалистов преждевременно. По словам господина Шадаева, в настоящее время за рубежом находятся около 100 тыс. российских специалистов (10%, по его оценкам), при этом 80% из них продолжают работать на РФ в дружественных странах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максут Шадаев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Максут Шадаев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Ключевая мера, которую мы сейчас предлагаем все-таки обсудить,— это не вводить жесткие ограничения на возможность удаленной работы для таких сотрудников, потому что это, конечно, подтолкнет их к тому, чтобы они устраивались на работу в зарубежные компании»,— сказал господин Шадаев (цитата по «Интерфаксу»). При этом он отметил, что для разработчиков госинформсистем подобный формат работы недопустим.

5 декабря глава комитета по конституционному законодательству Совфеда Андрей Клишас сообщил, что власти работают над законопроектом, который введет ограничения на удаленную работу для уехавших россиян. Сегодня, 20 декабря, господин Клишас уточнил, что в ближайшие дни законопроект будет направлен на отзыв правительства.

По словам замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрея Исаева, перечень специальностей, представители которых не смогут заключать договор об удаленной работе, находясь за границей, определит кабинет министров. В Кремле ранее подчеркивали, что какие-либо ограничения против уехавших россиян не обсуждаются.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Труд подождет до весны».

Милена Костерева