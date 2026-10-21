Игорю Краснову показали умный суд

Программа визита Игоря Краснова в Китай включает несколько двусторонних встреч, но первым делом он направился в Верховный суд КНР. Его председатель Чжан Цзюнь встречал коллегу как старого знакомого: он вспомнил, что принимал господина Краснова еще в качестве генпрокурора, да и в новом статусе они уже не раз пересекались — например, совсем недавно на саммите высших судов стран БРИКС в Дели. Господин Краснов признался, что тоже с теплотой вспоминает прошлые встречи. «Единомышленников не разделяют ни горы, ни моря»,— процитировал он китайского философа и алхимика Гэ Хуна.