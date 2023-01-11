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Коммерсантъ FM
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Родина-мать не призовет

Российским IT-возвращенцам готовят бронь от армии

Минцифры вместе с профильными ассоциациями готовит пакет мер по возращению уехавших из РФ IT-специалистов. В качестве «пряников» обсуждается гарантированная бронь от призыва в армию и оплата перелета в Россию, а в качестве «кнута» — повышение НДФЛ. Последняя мера, наоборот, спровоцирует увольнения из российских IT-компаний и переход специалистов в зарубежные, уверены эксперты. Не поддерживают ее и в Минцифры. Участники рынка считают наиболее важной мерой закрепление брони, которая декларируется с весны 2022 года, но все еще не оформлена.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Участники IT-рынка рассказали “Ъ”, что Минцифры в декабре начало проводить с представителями ассоциаций и компаний совещания, посвященные возвращению в страну IT-специалистов. По словам главы совета директоров «Базальт СПО» Алексея Смирнова, речь идет, например, о частичной оплате «обратной релокации», а также повышении НДФЛ с 13% до 30% для тех, кто работает из-за рубежа, даже если они формально остаются налоговыми резидентами.

Глава НП «Руссофт» Валентин Макаров подтвердил, что Минцифры обсуждает с ассоциациями пакет мер для возвращения IT-специалистов. Он говорит о возможности предоставления брони от призыва в армию, а также оплате перелета в РФ, «что касается жестких предложений, а именно запрета удаленной работы и повышения налогов до 30%, то такой метод только навредит, поскольку IT-специалисты массово начнут увольняться». Источник “Ъ” в правительстве уточнил, что окончательного пакета мер пока нет, однако «они будут приняты в ближайшее время».

В Минцифры “Ъ” пояснили, что «разрабатывают дополнительные меры поддержки развития IT-компаний, работающих на территории России». «При этом мы не поддерживаем инициативу введения запрета на работу на удаленке из-за границы и введение заградительных налогов — это не поможет ни отрасли, ни самим специалистам»,— отметили там.

В середине декабря сенатор РФ Андрей Клишас заявил, что в Госдуму внесут законопроект, запрещающий удаленную работу для чиновников, работников транспорта и сотрудников по информбезопасности (см. “Ъ” 14 декабря 2022 года). Позже глава Минцифры Максут Шадаев раскритиковал инициативу, сославшись на то, что 80% уехавших IT-специалистов продолжают работать на российские компании, а подобные меры подталкивают их трудоустроиться к иностранным игрокам (см. “Ъ” от 20 декабря 2022 года). Повысить налоги для уехавших уже предлагали депутаты (см. “Ъ” от 25 декабря 2022 года).

После объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года Минцифры опубликовало список видов деятельности, сотрудники которых могут претендовать на отсрочку (см. “Ъ” от 10 октября). Кроме того, согласно постановлению правительства от 28 марта 2022 года, IT-специалистам призывного возраста (от 18 до 27 лет) положена отсрочка от армии. В декабре глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что министерство проработает вопрос о включении дополнительных IT-специальностей в список тех, на кого распространяется отсрочка от военной службы. Сейчас в список входит 195 специальностей.

По оценке господина Смирнова, сейчас около 100 тыс. IT-специалистов работают за пределами РФ, и в случае повышения НДФЛ или они уволятся, или сами компании начнут открывать офисы в других странах и переоформлять сотрудников. «Необходимо, наоборот, снизить налоги, причем не только для россиян, но и для иностранных специалистов. Так получится привлечь дополнительную рабочую силу, а из какой именно страны сотрудник работает — не важно»,— считает он.

Исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский сообщил, что в середине декабря в ней обсуждались возможности защиты ключевых сотрудников отрасли от призыва. По его словам, отсрочка от армии IT-специалистам и сотрудникам оборонно-промышленного комплекса до сих пор законодательно не закреплена. «Между министерскими списками компаний и военкоматами нормативный разрыв, поэтому военкомы по-прежнему могут призывать любого сотрудника»,— говорит он.

Нормативные акты, на основании которых осуществляется отсрочка для сотрудников IT-компаний, не приняты, подтверждает партнер Five Stones Consulting Александр Карпухин. Он отмечает, что «внутренние договоренности между ведомствами могут измениться в любой момент», поэтому необходимы поправки к ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» или специальный указ президента РФ.

Тимофей Корнев

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