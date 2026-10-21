Ушаков допустил участие Мединского в переговорах России, США и Украины
Помощник российского президента Владимир Мединский может войти в состав делегации РФ на трехсторонней встрече с США и Украиной. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков.
По его словам, во встречах на экспертном уровне также будут участвовать военные. Состав делегации утвердит Владимир Путин. Следующий раунд переговоров может пройти в начале ноября в Абу-Даби.
В 2026 году Россия, Украина и США провели три раунда таких встреч в Абу-Даби и Женеве. На первых двух встречах российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, а затем — Владимир Мединский. Последний раз стороны собирались 17-18 февраля. Следующий раунд должен был пройти в марте в ОАЭ, но из-за войны на Ближнем Востоке он не состоялся.