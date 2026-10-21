Лидеры молодежного продвижения

Если бы ключевым параметром в рейтинге было не общее количество нашедших себя в профессиональном футболе игроков, а именно тех, кто получил контракты с командами из стран «большой пятерки», то картина была бы иная. На первом месте по умению выращивать лучших из лучших оказался бы «Реал». Сразу 40 выпускников мадридцев из 67 учтенных в рейтинге играют в сильных клубах. Из них только четверо в самом «Реале». У «Барселоны», притом что общее количество выпускников у нее больше (75), в командах «большой пятерки» играют 34 человека. Далее идет «Манчестер Сити» — 55 выпускников, из которых 29 выступают в ведущих чемпионатах. Но больше обращает внимание на себя скромный французский «Ренн». Он подготовил 46 футболистов, и ровно половина из них квалифицированна достаточно, чтобы получить контракты с клубами стран «большой пятерки».