Лидеры молодежного продвижения
CIES ранжировал клубы по количеству и качеству подготовленных игроков
Международный центр спортивных исследований (CIES) 21 октября опубликовал ежегодный рейтинг футбольных клубов, наиболее массово и качественно готовящих игроков. Команды, включенные в него, ранжированы исходя из того, сколько их воспитанников выступает в профессиональных клубах. Первое место, как и год назад, заняла португальская «Бенфика». В тройке также аргентинские «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс». Россия представлена четырьмя командами. Из них лучший показатель у «Локомотива» — 94-е место.
Лиссабонская «Бенфика» подтвердила свою репутацию крупного центра воспитания профессиональных футболистов. В ежегодном рейтинге клубов-воспитателей, опубликованном CIES, португальский клуб, как и в 2025-м, занял первое место с показателем 101,3 балла. Согласно методике CIES, клубы ранжируются в зависимости от того, сколько их воспитанников на данный момент выступает за основные команды профессиональных клубов (учитываются чемпионаты сразу 49 стран). При этом, чтобы клуб считался воспитавшим того или иного футболиста, последний в период между 15-м и 21-м днями рождения должен провести за его первую команду не менее трех сезонов. Дополнительные баллы начисляются за уровень клуба, за который играет выпускник академии, уровень матчей, в которых он принимал участие, время, проведенное на поле, и возраст (чем моложе, тем лучше).
У «Бенфики» по этой методике подсчета набралось 93 воспитанника.
Из них только четверо сейчас играют в лиссабонской команде. Еще 14 выступают в клубах из первенств «большой пятерки» (Англия, Испания, Германия, Италия, Франция), остальные — в командах попроще. Примечательно, что у занявших второе и третье места аргентинских «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» воспитанников из категории, соответствующей правилам учета, больше или столько же, как у «Бенфики»: 94 у «Ривер Плейта» и 93 у «Бока Хуниорс». Однако из-за того, что выпускники академий аргентинских грандов меньше представлены в топовых клубах (по 10 игроков в командах «большой пятерки»), им начислили меньше очков — 97,6 и 96,7 соответственно.
Если бы ключевым параметром в рейтинге было не общее количество нашедших себя в профессиональном футболе игроков, а именно тех, кто получил контракты с командами из стран «большой пятерки», то картина была бы иная. На первом месте по умению выращивать лучших из лучших оказался бы «Реал». Сразу 40 выпускников мадридцев из 67 учтенных в рейтинге играют в сильных клубах. Из них только четверо в самом «Реале». У «Барселоны», притом что общее количество выпускников у нее больше (75), в командах «большой пятерки» играют 34 человека. Далее идет «Манчестер Сити» — 55 выпускников, из которых 29 выступают в ведущих чемпионатах. Но больше обращает внимание на себя скромный французский «Ренн». Он подготовил 46 футболистов, и ровно половина из них квалифицированна достаточно, чтобы получить контракты с клубами стран «большой пятерки».
Что касается российского представительства в рейтинге, то оно обеспечено результатами четырех команд.
Лучший суммарный показатель у «Локомотива», расположившегося в рейтинге на 94-м месте,— 34 воспитанника, из которых 13 играют за сам «Локомотив». За пределами сотни рейтинга находятся: на 112-м месте — «Зенит» (34 игрока, из которых 3 остались в команде), на 117-м — ЦСКА (29 игроков всего, из которых 10 играют в ЦСКА), на 146-м — «Краснодар» (26 и 6 соответственно).