Благотворители остались без крыши
Суд не вернул «Миру детства» полученную от семьи мэра Сочи недвижимость
Благотворительный фонд «Мир детства» не смог оспорить в кассации изъятие двух домов и участков в Сочи, принадлежавших семье бывшего мэра Алексея Копайгородского. Фонд, получивший недвижимость от семьи чиновника в дар, настаивал на том, что является добросовестным приобретателем, однако суд с этим не согласился. Покупка Копайгородскими спорных участков вылилась в первый эпизод уголовного дела, по которому экс-мэр и его жена осуждены на большие сроки.
Как стало известно “Ъ”, Четвертый кассационный суд (Краснодар) отказал благотворительной организации «Мир детства» в возврате двух участков и двух жилых зданий в Хостинском районе Сочи, конфискованных среди прочего имущества бывшего мэра Алексея Копайгородского и его жены Янины. Два двухэтажных дома в горном селе Верховском (около 10 км от берега моря, неподалеку от парка «Дендрарий») расположены на смежных участках общей площадью 0,18 га.
В январе текущего года Хостинский суд Сочи согласился с доводами Генпрокуратуры о том, что активы семьи Копайгородских, в том числе недвижимость в Верховском, были получены с нарушением антикоррупционных норм и подлежат изъятию. Фонд «Мир детства», получивший два дома и два участка в дар от Янины Копайгородской, не согласился с этим решением и оспорил его в апелляции, а затем в кассации. Представитель благотворительной организации указал на то, что «Мир детства» является добросовестным приобретателем, поэтому обращение актива в доход государства необоснованно. По мнению руководства фонда, суд должен взыскать с Копайгородских стоимость изъятого имущества, а недвижимость оставить организации. Однако кассационный суд указал на то, что незаконно полученное имущество не может оставаться у прежних владельцев.
О передаче имущества семьей Копайгородских фонду «Мир детства» стало известно в октябре 2024 года, вскоре после ареста на тот момент уже бывшего главы Сочи.
Янина Копайгородская в социальных сетях рассказала, что летом 2024 года она вместе с мужем отправилась в зону СВО, а перед этим передала свою недвижимость, как она заявляла, для организации отдыха детей из Донбасса. «Сделали тихо, без огласки и широких жестов»,— заявила госпожа Копайгородская, выразив сожаление по поводу того, что приобретение этой недвижимости стало отправной точкой в деле против ее мужа.
Первым эпизодом уголовного преследования Алексея Копайгородского стало обвинение в растрате муниципальной собственности. Следствие выяснило, что семье мэра принадлежал участок в селе Верховском и чиновник решил «прирезать к своей территории шесть соток», как пояснила его жена. Соседние участки были оформлены в муниципальную собственность и переданы в аренду двум жительницам Сочи, имевшим льготы: учительнице и врачу. Арендаторы выкупили участки за 2,5% от их кадастровой стоимости: по 46,8 тыс. руб. каждая, а впоследствии продали землю Полине Чернышенко, юристу семьи Копайгородских. Та в январе 2024 года продала землю жене мэра.
По мнению следствия, мэр растратил вверенное ему имущество города Сочи, причинив ущерб бюджету на 26,2 млн руб.— такова рыночная стоимость участков.
Сам экс-чиновник утверждал, что приобрел землю на рыночных условиях. Отметим, что в судебном процессе по обвинению супругов Копайгородских государственный обвинитель указал на то, что обстановка изъятых домов в селе Верховском никак не соответствовала версии об оздоровлении детей Донбасса. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в гаражах автомобили Audi и Maybach, а в комнатах — много предметов роскоши.
По итогам судебного процесса Алексей Копайгородский признан виновным в получении взяток, растрате и легализации преступно нажитого имущества, Янина Копайгородская — в посредничестве и пособничестве при совершении этих преступлений. Экс-мэр Сочи приговорен к 15 годам, его жена — к 9 годам лишения свободы. Приговор вынесен 5 октября 2026 года.