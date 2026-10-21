Благотворители остались без крыши

В январе текущего года Хостинский суд Сочи согласился с доводами Генпрокуратуры о том, что активы семьи Копайгородских, в том числе недвижимость в Верховском, были получены с нарушением антикоррупционных норм и подлежат изъятию. Фонд «Мир детства», получивший два дома и два участка в дар от Янины Копайгородской, не согласился с этим решением и оспорил его в апелляции, а затем в кассации. Представитель благотворительной организации указал на то, что «Мир детства» является добросовестным приобретателем, поэтому обращение актива в доход государства необоснованно. По мнению руководства фонда, суд должен взыскать с Копайгородских стоимость изъятого имущества, а недвижимость оставить организации. Однако кассационный суд указал на то, что незаконно полученное имущество не может оставаться у прежних владельцев.