Кассационный суд не увидел обхода контрсанкций и признал решение ICC
Арбитражный суд Уральского округа подтвердил законность выдачи исполнительного листа на решение арбитража Международной торговой палаты (ICC) о взыскании с ООО «Бримиум» в пользу юридического агентства «Балталекс» €473 тыс. долга. Суд не увидел обхода контрсанкционных ограничений через уступку права требования российской компании.
Спор возник из договора поставки гибкой керамики, заключенного в январе 2022 года между нидерландской Dema Baarn B.V. и «Бримиумом». Стороны согласовали применение российского права и рассмотрение споров по регламенту ICC с местом арбитража в Москве. Поставщик передал товар на €351,5 тыс., но получил лишь €15,7 тыс. В июне 2024 года Dema Baarn уступила право требования «Балталексу».
Новый кредитор сначала обратился в госсуды РФ, которые не стали рассматривать дело из-за арбитражной оговорки. После этого «Балталекс» подал иск в ICC, который в марте 2026 года взыскал с «Бримиума» €335 тыс. долга и проценты на него. В июле Арбитражный суд Свердловской области выдал исполнительный лист на это решение. «Бримиум» подал кассационную жалобу, утверждая, что после просрочки оплаты обязательство по договору поставки стало заемным и попало под действие президентских указов об ограничениях на расчеты с иностранными кредиторами. По мнению должника, уступка российской компании была совершена с целью обойти эти ограничения и исполнение решения ICC нарушало бы публичный порядок РФ. «Бримиум» также оспаривал рассмотрение дела одним арбитром.
Кассация отклонила жалобу, указав, что долг по поставке не относится к кредитам или займам, поэтому указ президента РФ к ней неприменим. Участие компании из недружественных Нидерландов не нарушает публичный порядок, а иностранный поставщик не находится под санкциями. Суд также признал законным назначение единоличного арбитра: по регламенту ICC правила ускоренной процедуры имеют приоритет перед противоречащими им условиями арбитражного соглашения, а стороны не исключили их применение.