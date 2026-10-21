Кассационный суд не увидел обхода контрсанкций и признал решение ICC

Новый кредитор сначала обратился в госсуды РФ, которые не стали рассматривать дело из-за арбитражной оговорки. После этого «Балталекс» подал иск в ICC, который в марте 2026 года взыскал с «Бримиума» €335 тыс. долга и проценты на него. В июле Арбитражный суд Свердловской области выдал исполнительный лист на это решение. «Бримиум» подал кассационную жалобу, утверждая, что после просрочки оплаты обязательство по договору поставки стало заемным и попало под действие президентских указов об ограничениях на расчеты с иностранными кредиторами. По мнению должника, уступка российской компании была совершена с целью обойти эти ограничения и исполнение решения ICC нарушало бы публичный порядок РФ. «Бримиум» также оспаривал рассмотрение дела одним арбитром.