Переговорам возвращают трехсторонний формат
Чем завершилась встреча Владимира Путина и Стивена Уиткоффа
Москва, Вашингтон и Киев возобновят трехсторонние переговоры. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о главных итогах встречи со Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Беседа Владимира Путина и спецпосланника США продолжалась около трех часов. К ней удаленно подключался зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Во время переговоров Владимир Путин объявил, что Россия освобождает американца Стивена Хаббарда, который отбывал срок за наемничество на стороне ВСУ. В обмен Москве никого не передавали. Однако центральной темой встречи был украинских конфликт. Уиткофф рассказал о том, что ему удалось обсудить с Киевом и представителями ЕС в Осло, а также договорился с Путиным о возобновлении трехсторонних контактов Киева, Вашингтона и Москвы с 10 ноября.
Юрий Ушаков объяснил, чему они будут посвящены:
«Как всегда, сегодняшний контакт носил обстоятельный и откровенный характер. На этот раз встрече президента России со Стивом Уиткоффом предшествовали переговоры американского спецпосланника в Осло. Естественно, Стив Уиткофф информировал Владимира Путина о сути состоявшихся в Осло переговоров, высказал в этой связи свои комментарии, отметил некоторые новые моменты в подходах европейцев и Киева. Хотя полезного в контексте урегулирования украинского кризиса в них содержалось не так уж и много. Важно отметить, что конкретно обсуждалась тема возможного возобновления трехсторонних переговоров с участием представителей России, США и Украины».
С собой Стив Уиткофф привез американские предложения по урегулированию конфликта. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле внимательно изучат эти документы.
Стоит ли ждать прорывов в переговорах? “Ъ FM” обсудил этот вопрос с гендиректором Российского союза по международным делам Иваном Тимофеевым:
«Настрой позитивный, динамика осторожно-позитивная. Во-первых, "дизельная сделка". Во-вторых, Трамп приостановил исполнение закона Грэма. Это важнейший шаг. Пока с осторожностью нужно воспринимать перспективы договоренностей, тем более каких-то серьезных развязок. Но то, что для этого сформировался неплохой политический контекст, очевидно.
Наша сторона в течение полутора лет переговоров с Дональдом Трампом и его командой, несмотря на общий позитивный тон этих дискуссий, давала понять, что сама тональность не повлияет на наши позиции. Они достаточно жесткие. Думаю, эти позиции Москвы в большей степени стали приниматься американской стороной. Их категорически не принимает Киев, но, видимо, в Вашингтоне считают, что украинские власти должны быть готовыми к подвижкам».
По данным The New York Times, на переговорах в Осло украинского президента убеждали отказаться от территориальных требований. В Вашингтоне якобы считают, что мирное соглашение принесет Киеву экономическую выгоду, даже если договор заключат на условиях Москвы. На этом фоне Трамп заявил, что мира можно достичь и без личной встречи Путина и Зеленского. Госсекретарь США Марко Рубио добавил, что без многолетней американской помощи Украины «уже бы не существовало».
Тем временем Дмитрий Песков назвал Норвегию и Финляндию новыми участниками мирного процесса. По его словам, Кремль посмотрит, насколько будет конструктивен вклад этих стран. Без участия Европы любые перспективы выглядят крайне сомнительными, считает кандидат политических наук Александр Тэвдой-Бурмули:
«Чисто теоретически Трамп может организовать некий российско-китайско-американский формат обсуждения конфликта без участия Украины.
Но вопрос в его продуктивности. Более того, вопрос еще и в том, насколько у главы Белого дома велик и продолжителен мандат. Потому что Трамп может превратиться в хромую утку после выборов. И как будет потом развиваться весь этот сюжет, учитывая некоторую переменчивость 47-го президента США, пока сказать сложно.
Сейчас все упирается в то, насколько это русско-американское потепление, очень условное, может перерасти в урегулирование конфликта. Да, Россия делает некие шаги, чтобы получить поддержку Трампа. Но может ли конвертироваться поддержка Вашингтона в эффективное и приводящее к изменению позиции Киева давление на Украину? Совершенно очевидно, что Европа занимает позицию, отличную от Трампа.
Если ЕС является стейкхолдером украино-российского конфликта, следовательно, для его урегулирования одного только, пусть и очень значительного давления Трампа может быть недостаточно. Представители Европы остаются на позициях устойчивой поддержки Киева. И это снижает их возможность идти на какие-то компромиссы».
По словам Юрия Ушакова, на переговорах в Санкт-Петербурге также обсуждали потенциальную трехстороннюю встречу Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина. Ее подготовкой занимается китайская сторона, при благоприятном стечении обстоятельств переговоры впишут в программу саммита АТЭС, который пройдет 18-19 ноября в КНР.