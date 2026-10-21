Переговорам возвращают трехсторонний формат

«Как всегда, сегодняшний контакт носил обстоятельный и откровенный характер. На этот раз встрече президента России со Стивом Уиткоффом предшествовали переговоры американского спецпосланника в Осло. Естественно, Стив Уиткофф информировал Владимира Путина о сути состоявшихся в Осло переговоров, высказал в этой связи свои комментарии, отметил некоторые новые моменты в подходах европейцев и Киева. Хотя полезного в контексте урегулирования украинского кризиса в них содержалось не так уж и много. Важно отметить, что конкретно обсуждалась тема возможного возобновления трехсторонних переговоров с участием представителей России, США и Украины».