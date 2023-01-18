Горелкин предложил предоставлять льготную ипотеку вернувшимся в Россию IT-специалистам

Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия») предложил распространить программу льготной ипотеки на IT-специалистов, которых релоцировали из РФ зарубежные работодатели, а после те попали под сокращение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Горелкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Антон Горелкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам господина Горелкина, за первые недели 2023 года в мире были уволены более 25 тыс. сотрудников крупных и мелких IT-компаний. Ранее сегодня телеканал Sky News сообщил, что руководство корпорации Microsoft планирует сократить примерно 11 тыс. сотрудников.

«На этом фоне придется туго, прежде всего, российским айтишникам-релокантам... Многих перевезли туда зарубежные работодатели — потому что механизмы трансграничных платежей перестали работать, и чтобы платить сотруднику, нужно было переместить его за пределы России»,— написал господин Горелкин в своем Telegram-канале.

В июле 2022 года правительство России по предложению Минцифры смягчило условия для льготной ипотеки для сотрудников IT-компании. 11 января 2023 года «Ъ» сообщил, что министерство приступило к разработке мер по возвращению уехавших из РФ IT-специалистов. В качестве одной из таких мер предлагается гарантированная бронь от призыва в армию.

«Этого, конечно, мало — я бы предложил распространить на вернувшихся айтишников программу льготной ипотеки»,— заключил господин Горелкин.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Родина-мать не призовет».

Мария Федотова