Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Горелкин предложил предоставлять льготную ипотеку вернувшимся в Россию IT-специалистам

Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия») предложил распространить программу льготной ипотеки на IT-специалистов, которых релоцировали из РФ зарубежные работодатели, а после те попали под сокращение.

Антон Горелкин

Антон Горелкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Антон Горелкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам господина Горелкина, за первые недели 2023 года в мире были уволены более 25 тыс. сотрудников крупных и мелких IT-компаний. Ранее сегодня телеканал Sky News сообщил, что руководство корпорации Microsoft планирует сократить примерно 11 тыс. сотрудников.

«На этом фоне придется туго, прежде всего, российским айтишникам-релокантам... Многих перевезли туда зарубежные работодатели — потому что механизмы трансграничных платежей перестали работать, и чтобы платить сотруднику, нужно было переместить его за пределы России»,— написал господин Горелкин в своем Telegram-канале.

В июле 2022 года правительство России по предложению Минцифры смягчило условия для льготной ипотеки для сотрудников IT-компании. 11 января 2023 года «Ъ» сообщил, что министерство приступило к разработке мер по возвращению уехавших из РФ IT-специалистов. В качестве одной из таких мер предлагается гарантированная бронь от призыва в армию.

«Этого, конечно, мало — я бы предложил распространить на вернувшихся айтишников программу льготной ипотеки»,— заключил господин Горелкин.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Родина-мать не призовет».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...