Кремль заинтересован в создании условий для возвращения ценных специалистов

В Кремле считают, что надо создавать условия для возвращения в страну «редких и ценных» специалистов, в том числе из IT-отрасли, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление главы «Норникеля» Владимира Потанина, призвавшего не вводить никаких ограничений в отношении IT-специалистов, уехавших из страны.

Во время пресс-колла господин Песков сказал, что эти квалифицированные кадры, «представляют для страны большой интерес». «Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы для их возвращения были созданы необходимые условия, и конечно, с ними нужно работать, с тем чтобы они продолжали свою деятельность на благо российских компаний, на благо российского государства. Редкие, ценные кадры, безусловно»,— отметил он.

Господин Потанин осудил планы конфискации имущества уехавших из страны россиян. Бизнесмен считает, что нужно «уважительно отнестись к таким убеждениям, которые, может быть, несколько не нравятся более патриотично настроенным людям». Глава СПЧ Максим Фадеев сегодня, 24 января, также заявил, что не поддерживает идеи лишать собственности или гражданства критикующих Россию, потому что это противоречит Конституции страны. Сегодня секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил о необходимости создать условия для возвращения уехавших из страны «умных голов».

Подробнее о дискуссии читайте в материале «Ъ» «Релокация с конфискацией».

Лаура Кеффер