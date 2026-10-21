В Индии освободили двух участников Партии тараканов

С начала октября организация проводит митинги по всей стране с требованием отстранить главу избирательной комиссии Ганеша Кумара. Они считают, что он способствовал победе правящей партии премьер-министра Нарендры Моди на парламентских выборах 2024 года. Сама CJP в парламент не входит, а движение появилось только весной этого года.