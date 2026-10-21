В Индии освободили двух участников Партии тараканов
Специальный исполнительный магистрат в Дели постановил освободить из-под стражи членов молодежного движения «Народная партия тараканов» (CJP) — пресс-секретаря Саурава Даса и соучредителя Ашутоша Ранку. Об этом сообщает индийский портал Live Law.
Их задержали 14 октября после того как они попытались провести акцию протеста в центре Дели. Они проникли на территорию обсерватории Джантар-Мантар, развернули национальный флаг и начали выкрикивать лозунги с требованием уволить главу избирательной комиссии. Суд назначил им пять суток ареста.
С начала октября организация проводит митинги по всей стране с требованием отстранить главу избирательной комиссии Ганеша Кумара. Они считают, что он способствовал победе правящей партии премьер-министра Нарендры Моди на парламентских выборах 2024 года. Сама CJP в парламент не входит, а движение появилось только весной этого года.