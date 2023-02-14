«Роскосмос»: разгерметизация на «Прогрессе МС-21» связана с производственным нарушением

11 февраля российский космический корабль «Прогресс МС-21» пристыковался к МКС, но в тот же день его контур был изолирован от станции из-за разгерметизации. По информации источников «Известий» в «Роскосмосе», наиболее вероятная причина инцидента — нарушения при производстве российских сегментов МКС.

«Полагаю, речь идет о каком-то отступлении от технологии — немного не тот материал, немного не те условия производства, другой оператор»,— считает собеседник издания. Другой источник «Известий» считает, что проблема могла быть в конструкции терморегулировки.

Вчера глава «Роскосмоса» Юрий Борисов говорил, что повреждения «Прогресса-21» могли возникнуть из-за внешнего воздействия метеоритом или космическим мусором.

Это второй подобный инцидент в российской космонавтике за последние два месяца. 15 декабря произошла разгерметазиация контура наружного радиатора корабля «Союз МС-22», на котором произошла утечка охлаждающей жидкости. Он вернется на Землю в марте.

Подробнее об авариях на российских космических кораблях — в материале «Ъ FM» «Стыковка не по плану».

Андрей Сапожников