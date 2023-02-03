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Коммерсантъ FM
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Поврежденный корабль «Союз МС-22» вернется на Землю в марте

Российский космический корабль «Союз МС-22», на котором произошла утечка охлаждающей жидкости, вернется на Землю в марте 2023 года. Как сообщили в «Роскосмосе», корабль вернется без космонавтов на борту.

«Беспилотный "Союз" доставит на Землю грузы и научное оборудование — вчера Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина подготовили его к отправке»,— говорится в Telegram госкорпорации.

14 января «Роскосмос» сообщил, что экипаж «Союза МС-22» вернется на Землю на «Союзе МС-23». Его запустят к МКС 20 февраля.

Об утечке на «Союзе МС-22» стало известно 15 декабря. По предварительным данным, радиатор корабля мог повредить мусор или микрометеорит, из-за чего произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения.

Андрей Сапожников

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