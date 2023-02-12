Стыковка не по плану

«Роскосмос» сообщил о разгерметизации на МКС — утечка произошла в системе терморегулирования грузового корабля «Прогресс МС-21», который пристыкован к станции. Его планируют отсоединить от МКС и затопить в Тихом океане 18 февраля. Случилось ЧП всего спустя несколько часов после того, как к станции прибыл другой грузовой корабль — «Прогресс МС-22». На эту стыковку и дальнейшую программу полетов разгерметизация не повлияла, подчеркнули в «Роскосмосе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: NASA Фото: NASA

В «Роскосмосе» также отметили, что температура и давление на МКС находятся в норме и жизни и здоровью космонавтов ничего не угрожает. Грузовой корабль с дефектом изолирован от станции. Впрочем, люк в этот отсек и так обычно закрыт, так что экипаж не мог пострадать, отметил советник гендиректора РКК «Энергия» Александр Александров: «Из всех подобных ситуаций есть выходы. У нас это все расписано в наших проектных документах и инструкциях, поэтому все идет по планам.

Что касается того, с чем может быть связан подобный инцидент, то вы представляете, сколько на орбите летает гаек, болтов и кусков спутников?

Приблизительно можно сказать, что различных объектов размером до 1 см — 20 тыс. на высотах до 400 км, размером до 10 см — 16 тыс. обломков, плюс мелочь всякая. Поэтому той защиты, которая у нас стоит, оказалось недостаточно. Радиаторы грузовика вообще никак не были защищены. Всего очень много, и столкновение может случиться, и никуда от этого не денешься. Когда идут крупные осколки, то мы станцию отклоняем с орбиты, а если это мелочь какая-то, которую мы не можем даже заметить, то это может привести к всяким неприятностям. Вот эта вероятность сработала».

Предыдущая разгерметизация случилась на станции в декабре, тоже в российском сегменте. Тогда был поврежден контур корабля «Союз МС-22». Причиной дефекта назвали столкновение с метеоритом, после которого случилась утечка в системе терморегулирования. То есть причина ЧП была почти такой же, как и сейчас. Сходство двух происшествий признали и в «Роскосмосе». В госкорпорации обещали убедиться, что аварии происходят не из-за ошибок в конструкции кораблей.

А это возможно, подчеркнул руководитель Института космической политики Иван Моисеев: «Пришли к выводу, что это внешнее воздействие. В общем-то, объяснения звучат более или менее убедительно, но фотографии не показали, так что сомнения остаются. А вероятность второго совпадения настолько мала, что они действительно должны рассмотреть именно возможности системной ошибки. Система означает нарушение технологии производства. Может быть, причина в каком-то нововведении на производстве либо еще в чем-то, например, в плохой сварке.

Получилось же так, что пристыковался один "Прогресс", и сразу потек второй. А тут дело в том, что, когда он стыкуется, то станцию встряхивает. Может так случиться, что тряхнет существенно, и тогда заводской брак выльется вот в то, что получилось».

22 февраля к МКС запланирована пристыковка другого корабля — «Союз МС-23», и последний инцидент на него не должен повлиять, уверяют в «Роскосмосе». На этот корабль должны перенести некоторое оборудование, снаряжение и личные вещи космонавтов с поврежденного «Союза МС-22».

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Иван Хорушевский