Ломбарды отбили золото

Во втором полугодии 2022 года ломбарды нивелировали убытки, полученные на фоне резких колебаний цен на золото в начале года. До 90% залогов приходится на золотые ювелирные украшения, которые зачастую принимались по высокой цене, а реализовывались на спаде. Вместе с тем во втором полугодии отрасль столкнулась с новыми проблемами, в том числе падения спроса на услуги ломбардов на фоне частичной мобилизации. И если этот год сегмент завершит без снижения оборотов, то в следующем от такого сценария рынок не застрахован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ситуация на рынке ломбардов во втором полугодии 2022 года стабилизировалась, несмотря на проблемы, с которыми они столкнулись в начале года на фоне высокой волатильности цен на золото, считают участники рынка. «Негативный эффект уже нивелирован. Мало того, стоимость золота в рублях в последнее время несколько увеличилась, что уже повлияло на рост средней оценки в ломбардах»,— говорит председатель совета Национального объединения ломбардов (НОЛ) Алексей Лазутин. Кроме того, активно растет сегмент залогов мобильной техники и электроники, который не так зависим от валютных колебаний и изменения цен на золото. Хотя сейчас в масштабах всего бизнеса они редко занимают больше чем несколько процентов, указывают эксперты «Иволга Капитала».

По данным Банка России, по итогам первого полугодия 2022 года портфель ломбардов составил 50,2 млрд руб. Этот показатель растет с конца 2021 года. Однако объем выданных займов снизился: в первом квартале он составил 61,6 млрд руб., во втором — 57,8 млрд руб. Лишь около трети ломбардов, преимущественно крупнейших сетевых игроков, зафиксировали по итогам полугодия рост спроса на их услуги. При этом число действующих заемщиков, как и количество действующих договоров, не изменилось.

По оценкам НОЛ, общий портфель ломбардного рынка по итогам 2022 года может вырасти до 70 млрд руб., 55–60 млрд руб. из которых будет составлять рынок классических ломбардов, остальной объем придется на смежные сегменты (комиссионные магазины). Однако те риски, с которыми столкнулась отрасль в первом полугодии, могут повториться и в 2023 году, уверены участники рынка и эксперты. И нивелировать их может быть трудно даже несмотря на рост ПСК (см. “Ъ” от 9 декабря).

Такие колебания на рынке внутри одного полугодия связаны со значительными колебаниями цен на золото (на него приходится до 90% залогов). В начале марта котировки золота на Московской бирже достигали 8 тыс. руб./г, что превысило значения начала года в 1,7–1,9 раза. Однако к середине второго квартала цены опустились ниже 4 тыс. руб./г, и ломбарды столкнулись с тем, что стоимость залогов упала и их реализация не покрывает размер долга клиента (см. “Ъ” от 16 мая и 24 июня). Конечно, преимущественно с этой проблемой столкнулись небольшие игроки, у которых не было запаса оборотных средств, отмечает господин Лагутин. Они продавали невостребованные вещи, которые брали в залог в марте—апреле с существенными убытками, некоторые участники рынка не выдержали такого давления.

Несмотря на развитие других видов залогов, оборот физического золота в России продолжит расти в среднесрочной перспективе. Учитывая консервативные прогнозы относительно сокращения безработицы на рынке, кредиторы едва ли существенно ослабят скоринг. Все это фундаментально будет поддерживать спрос на услуги ломбардов, считает Алексей Лазутин. Однако сохраняются и риски укрепления рубля по отношению к основным валютам, что приведет к снижению стоимости золота в России, предостерегает он.

Но не все участники рынка настроены так оптимистично. С начала года стоимость золота снизилась на 15%, указывает гендиректор сети ломбардов «Фианит» Станислав Боронин, соответственно, пропорционально снизились и денежные обороты отрасли. Кроме того, внутренние шоки меняют модели поведения людей. Так, например, после объявления частичной мобилизации во всех регионах спрос на займы в ломбардах снизился на 15–20%, отмечает он. И в 2023 году он не ожидает роста в отрасли. В текущих условиях падает спрос на ювелирные украшения, соответственно, объемы физического золота на руках снижаются и в среднесрочной перспективе это снизит объемы и ломбардного рынка, опасается господин Боронин.

Полина Трифонова