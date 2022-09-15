Озадаченные рисками

Несмотря на обилие в финансовой системе в последние полгода более чем острых проблем, ее регулятор неожиданно вспомнил о вряд ли самой актуальной сейчас системе управления рисками в ломбардах. Как рассказывают участники рынка, ЦБ начал пристально отслеживать ситуацию и настоятельно рекомендовать внедрение системы. В Банке России считают, что игроки недостаточно работают над предотвращением собственной нестабильности: «в деятельности ломбарда присутствует высокий операционный и правовой риски, которые могут оказать негативное влияние в средне- и долгосрочной перспективе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Ломбарды такое вниманиям к их фактически отсутствующим рискам озадачило. «Хотелось бы понимать, с чем связано подобное предвзятое отношение, едва ли не стремление окончательно зарегулировать деятельность, к ломбардам? — удивляются участники рынка в опубликованном на днях на сайте Ассоциации развития ломбардов обращении.— Все мы прекрасно сознаем, что реализация еще и этой системы как для крупных, так и для небольших… ломбардов — это не только существенные дополнительные финансовые расходы, но и нагрузка на персонал».

Даже при всей предвзятости, со своей стороны, ломбардов, их недоумение выглядит во многом обоснованным. Учитывая небольшие масштабы деятельности даже крупных игроков, никто из них не попал под санкции. По сути, это один из немногих сегментов, почти не затронутых кризисом, вызванным военными действиями на Украине. Кроме того, ни по нормативным актам ЦБ, ни по законодательству система управления рисками для ломбардов не является обязательной, в отличие, например, от МФО.

И это отнюдь не упущение регуляторов, которых у ломбардов как минимум два — Банк России и Федеральная пробирная палата. Ломбарды занимаются фактически безрисковым залоговым кредитованием. По словам участников рынка, размер займа в среднем составляет половину рыночной стоимости залога. Более того, ломбарды обязаны страховать предметы залога от утраты. То есть, даже учитывая некий криминальный флер вокруг отрасли, риски угрозы непрерывности деятельности игроков минимальны.

Причем назвать ломбарды свободными от регулирования тоже нельзя. В этом году, например, они должны освоить ГИИС ДМДК (информплатформа для взаимодействия участников рынка драгоценных металлов и камней) и начать регистрировать в ней заложенные ювелирные изделия.

В общем, понять, что побудило ЦБ именно сейчас вводить новые требования к системам риска ломбардов, пока не вышло ни у меня, ни у участников рынка, ни у экспертов. Может быть, этот рынок привлекает регулятора просто как островок забытой во многих других сегментах финансовой системы нормальности?