В ломбарды заложили новые ставки

Предельная ставка по займу (ПСК) в ломбарде в январе—марте 2023 года будет установлена на уровне 131,6%, определил Банк России. Это на 3–7 п. п. выше, чем в первом квартале 2022 года. Для ломбардов, в отличие от прочих кредиторов, январь — высокий сезон. Длинные праздники провоцируют граждан к излишним тратам и часто загоняют в долги, а ломбард остается самым простым способом получить средства. Крупные ломбарды могут позволить себе давать займы с большим запасом по ПСК, но оценка закладываемых вещей у них, как правило, ниже, а вот небольшим игрокам выживать с ограничениями сложно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ЦБ опубликовал предельную стоимость кредита (ПСК) для ломбардов на первый квартал 2023 года. Так, предельно допустимые значения полной стоимости займа в ломбардах в этот период должны будут находиться на уровне 86,3% для ссуд под залог транспортного средства и 131,6% — под другое имущество.

В соответствии с методикой регулятора, в 2022 году ставки на займы в ломбардах менялись так: в первом квартале для авто ПСК составляла 83%, для других залогов — 124,7%, в четвертом квартале это 98,7% и 158,7% соответственно. Таким образом, ПСК на январь—март 2023 года превышают показатели начала 2022 года на 3–7 п. п. в зависимости от типа залога.

Повышение уровня ПСК на первый квартал 2023 года —поддержка, которую ждали игроки, чье число сокращается. Так, согласно данным (.xlsx) ЦБ, сегодня в реестре ЦБ состоят 1998 ломбардов, тогда как на конец первого полугодия их было 2096.

При этом длинные новогодние праздники, в отличие от других кредиторов, для ломбардов — традиционно высокий сезон, граждане в это время «активно тратят деньги и готовы занимать на любых условиях», рассказывает собеседник “Ъ” в одной из компаний. Повышение ПСК на первый квартал, по его словам, «хорошая возможность сделать задел на будущее, когда к тратам станут относиться осмотрительнее».

Сами ломбарды между тем выступают за полную отмену ПСК в своем сегменте. «Любые ограничения для отрасли — это плохо. И методология расчета предельной величины ПСК построена таким образом, что с высокой долей вероятности будет происходить плавное ее снижение, что, конечно же, может быть причиной для снижения доходности ломбардов в среднесрочной и долгосрочной перспективе»,— говорит председатель совета Национального объединения ломбардов Алексей Лазутин. Мораторий на ограничение ПСК минимум на полгода, по его мнению, «мог бы вернуть значение к действительно рыночным показателям».

Практика ввода моратория уже применялась ЦБ с марта по июнь 2022 года, что компенсировало снижение стоимости золота (см. “Ъ” от 24 июня). Однако вместо этого регулятор рассматривает возможность запрета для ломбардов начислять проценты за первый день займа, жалуются участники рынка.

«В целом недовольство ломбардов понятно, по отрасли значительно ударили общерыночные проблемы, особенно частичная мобилизация, массово затронувшая их клиентскую базу,— отмечает директор ИК "Иволга Капитал" Дмитрий Александров.— Кроме того, после укрепления рубля стоимость золота (более 90% залогов в ломбардах приходится именно на него.— “Ъ”) в национальной валюте упала».

Однако наличие ПСК не приведет к убыткам в отрасли, уверен эксперт. «Конечно, не будет и сверхприбылей»,— добавляет господин Александров, текущий год сегмент закончит со снижением портфеля на 10% и уменьшением прибыли на 20–30%, что «связано с общерыночными причинами». «В период кризиса рынок ломбардов пользуется спросом со стороны физлиц,— добавляет гендиректор экосистемы Unicom Дмитрий Африканов.— Как правило, банки и МФО ужесточают требования к клиентам, а потребность в средствах растет».

Полина Трифонова