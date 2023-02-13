Столтенберг заявил, что НАТО готовилось к вооруженному конфликту на Украине с 2014 года

Генсект НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт России и Украины, который начался в 2014 году, не изменил альянс, однако продемонстрировал необходимость укреплять коллективную оборону. В связи с этим, подчеркнул господин Столтенберг, начало боевых действий на Украине 24 февраля не стало неожиданностью для НАТО.

«С 2014 года НАТО реализовывала крупнейшее укрепление коллективной обороны, поскольку война началась не в прошлом году, она началась в 2014-м и повлекла крупнейшее адаптирование альянса, введение повышенной готовности наших сил, усиление на восточном фланге, увеличение числа учений, а также впервые за многие годы страны увеличили расходы на оборону»,— сказал Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе (цитата по «РИА Новости»).

В ходе брифинга Йенс Столтенберг также сказал, что российско-украинский конфликт перешел в стадию «войны логистики», в связи с чем необходимо в ближайшее время направлять технику и боеприпасы Украине. В связи с опасениями масштабного российского наступления господин Столтенберг призвал увеличить объемы военной помощи ВСУ, а также допустил отправку Украине истребителей.

После присоединения Крыма к России в 2014 году на базе НАТО создали объединенную оперативную группу повышенной готовности для развертывания в случае начала военного конфликта. В группу входит 11,5 тыс. военнослужащих. Кроме того, альянс увеличил численность сил быстрого реагирования до 40 тыс. В 2022 году сообщалось о планах увеличить их количество до 300 тыс. Также в 2014 году началось усиление присутствия НАТО в Восточной Европе.

После начала спецоперации на Украине бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель признала, что Минские соглашения, подписанные для урегулирования конфликта на востоке Украины в 2014 году, предоставили время на усиление ВСУ. Документ был подписан Россией, Украиной, Францией и Германией. Позже высказывание госпожи Меркель поддержали экс-президент Франции Франсуа Олланд и экс-президент Украины Петр Порошенко. Президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что сообщал западным лидерам о невозможности исполнения Минских соглашений.

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Лусине Баласян