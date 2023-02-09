Зеленский заявил о самостоятельном решении не выполнять Минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Spiegel заявил, что сам остановил выполнение Минских соглашений. Он сказал президенту Франции Эмманюэлю Макрону и Ангеле Меркель, которая на тот момент занимала пост канцлера Германии, что их исполнить невозможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Johanna Geron, Reuters Владимир Зеленский

Фото: Johanna Geron, Reuters

Под Минскими соглашениями поднимается документ, в котором прописан процесс урегулирования конфликта, начавшегося зимой 2014 года на востоке Украины. Этот документ был подписан 12 февраля 2015 года президентами Германии, России, Франции, Украины и руководителями ДНР и ЛНР, а после был одобрен специальной резолюцией Совета Безопасности ООН.

«Что касается "Минска" в целом, я сказал Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель: мы не сможем его так реализовать»,— сказал господин Зеленский. По его словам, то же самое он сказал президенту России Владимиру Путину. «Я сказал ему то же, что и двум другим. Они удивились и ответили: "Если бы мы знали заранее, что Вы измените смысл нашей встречи, то проблемы были бы еще до саммита"». Речь идет о саммите в нормандском формате в 2019 году, в котором участвовал Владимир Путин. По словам господина Зеленского, Украина использовала Минские соглашения только для обмена военнопленными.

Ночью 9 февраля было опубликовано интервью господина Зеленского французскому изданию Le Figaro. В том интервью он заявил, что Минские соглашения «были уступкой России». «Вот что я им сказал (Эмманюэлю Макрону и Ангеле Меркель.— "Ъ"): я вернулся с линии фронта, я посетил все села на этой линии фронта. Минские соглашения не могут быть осуществлены»,— говорил Зеленский о событиях, которые происходили вскоре после его избрания президентом Украины.

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