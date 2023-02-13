Лира пробудила чувства инвесторов

На минувшей неделе активность инвесторов в турецкой лире на Московской бирже достигла пятимесячного максимума. За минувшие пять дней объем торгов этой валютой составил 2,4 млрд руб., что на 60% выше показателя предшествующей недели. Активность участников рынка выросла на фоне землетрясения в Турции и спроса на валюту со стороны выехавших россиян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По оценке “Ъ”, основанной на данных Московской биржи, за минувшую неделю общий объем торгов турецкой лирой с поставкой «завтра» превысил 2,4 млрд руб. Это на 60% больше результата предыдущей недели и второй результат за четыре года торгов данной валютой на российском рынке. Больше объем торгов был за рабочую неделю, закончившуюся 16 сентября 2022 года, тогда показатель достигал отметки 3,5 млрд руб.

Рост активности произошел на фоне снижения общего объема торгов с основными валютами (доллар, евро, юань, турецкая лира, гонконгский доллар, казахский тенге, белорусский рубль). По итогам недели объем торгов этими валютами с поставкой «завтра» составил 856 млрд руб., на 3% ниже, чем неделей ранее. В итоге турецкая лира вошла в топ-5 валют по объемам торгов, вытеснив с пятой строчки гонконгский доллар. На четвертом месте с показателем около 3,9 млрд руб. разместился казахский тенге.

«Никакого особого спекулятивного интереса» турецкая лира не представляет, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. Краткосрочным драйвером роста спроса, по его мнению, могло послужить землетрясение в Турции и возможное увеличение переводов в страну. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев допускает, что переводы в турецкой лире могли вырасти на фоне трагедии в гуманитарных целях. «Еще одним фактором увеличения оборота в лирах выступает релокация части россиян в Турцию из-за геополитики»,— уточняет он.

Росту объемов торгов способствует и увеличение товарооборота между Россией и Турцией. По оценке генерального консула РФ в Стамбуле Андрея Буравова, по итогам 2022 года торговый оборот между странами вырос вдвое, до $70 млрд.

С учетом этого и плана перехода в двусторонней торговле на рубли и лиры объем торгов в турецкой лире на Московской бирже мог быть и выше, считают аналитики. Например, на фоне роста товарооборота между Россией и Китаем почти на 30%, до $190,271 млрд (данные таможенного управления КНР) объем торгов юанем вырос за год в несколько десятков раз и с исполнением «завтра» стал превышать показатель американского доллара.

В товарообороте РФ и Турции национальные валюты, «вероятно, пока не доминируют», считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин: «Устойчивого спроса на лиру в России нет, и какие-то участники рынка покупают относительно большие объемы этой валюты весьма эпизодически, по мере необходимости».

Сдерживает переход российских компаний на лиры высокая волатильность этой валюты. За последние пять лет ее курс к доллару США обвалился в пять раз, ежегодно лира теряла в цене 25–80%. «С точки зрения сохранения капитала турецкая лира также не выглядит привлекательной: инфляция в стране остается очень высокой. Кроме того, курс лиры выглядит искусственно завышенным»,— отмечает господин Сыроваткин.

Несмотря на сдерживающие факторы роста, активность инвесторов в лире продолжит расти, считают аналитики. Этому способствует возможное создание газового хаба в Турции и реальный переход в ее расчетах с РФ на национальные валюты. «Скорость перехода на нацвалюты будет зависеть и от готовности Турции активно торговать с Россией, несмотря на давление США и риски вторичных санкций»,— считает Михаил Васильев.

Высокий потенциал для роста есть также у казахского тенге и белорусского рубля, которые стабильно входят в топ-20 торговых партнеров России. Из менее близких и «не недружественных», уточняет Валерий Емельянов, «есть разве что Индия и Бразилия, но их валюты не торгуются в России».

Виталий Гайдаев