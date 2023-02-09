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Коммерсантъ FM
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Рубль заждался дорогой нефти

Российская валюта постепенно сдает позиции

Биржевой курс доллара впервые с апреля прошлого года закрылся на уровне 73 руб./$. Многомесячные максимумы обновили курсы евро и юаня. «Медвежья» игра против российской валюты ведется участниками рынка на фоне сезонно низкой активности экспортеров, а также ожиданий падения поступления валютной выручки из-за ограничительных мер в отношении российской нефти и нефтепродуктов. В сложившихся условиях аналитики не исключают подъема курса доллара в ближайшие дни до 75 руб./$.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В четверг, 9 февраля, курс доллара на утренней сессии Московской биржи после десятимесячного перерыва поднялся выше уровня 73 руб./$. В ходе торгов он достигал отметки 73,38 руб./$, максимума с 27 апреля 2022 года. Этот результат на 1,18 руб. превысил значение закрытия среды. По итогам торгов курс остановился на уровне 73 руб./$, самой высокой отметке на закрытии торгов с 26 апреля прошлого года. Курс европейской валюты вырос за день на 1,24 руб., до 78,63 руб./€, также максимума с 26 апреля 2022 года. Десятимесячный максимум обновил и курс китайского юаня, который достиг 10,77 руб./CNY. С начала недели валюты выросли на 2,2–3,5%.

Подъем курсов американской и китайской валюты происходит при довольно высокой активности, несвойственной началу месяца, когда продажи валютной выручки экспортерами минимальны.

Объем торгов долларами с поставкой «завтра» превысил 85 млрд руб., что на 10% выше результата предыдущего дня и максимальное значение с 16 января. С юанем объем торгов составил почти 67,5 млрд руб., что сопоставимо с показателем среды, но на 17% выше значений начала недели.

Ослабление рубля связано с сезонно низкой активностью экспортеров на рынке, а также ожиданиями уменьшения поступления валюты на фоне санкций. С 5 декабря 2022 года начали действовать ограничения на поставку российской сырой нефти в Европу, с 5 февраля — в отношении нефтепродуктов. «Как и в случае с санкциями на сырую нефть, ограничения на нефтепродукты РФ, вероятно, сделают международную торговлю российскими нефтепродуктами менее прозрачной. Часть маржи перейдет от производителя к посредникам, и поэтому часть валюты будет оставаться за пределами страны»,— отмечает Михаил Васильев. Это фундаментальные факторы, которые в условиях сохранения контроля за движением капитала являются определяющими для обменных курсов российской валюты, напоминает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Подтверждением сокращения нефтегазовых доходов страны в январе стали данные Минфина о росте дефицита бюджета в январе до 1,8 трлн руб. Ведомство указало на снижение нефтегазовых доходов бюджета в январе на 46% год к году.

По данным министерства, средняя цена нефти Urals в январе составила всего $49,5 за баррель, в итоге дисконт к Brent вырос до $35 (41%). «Ослабление рубля — один из способов увеличить доходы бюджета и поправить ситуацию за счет более выгодного курса для экспортеров. По крайней мере это позволяет краткосрочно решить некоторые проблемы бюджета, но в долгосрочном плане слабый рубль все равно приводит к увеличению расходов бюджета за счет роста финансирования госдолга и за счет инфляционных индексаций»,— отмечает начальник отдела глобальных исследований «Открытия Инвестиций» Михаил Шульгин.

Курс доллара падал в отсутствие продаж валюты экспортерами

По мнению аналитиков, в настоящее время происходит адаптация экспорта к введенным ограничениям ЕС на нефть и нефтепродукты. Этот процесс, как считает Владимир Евстифеев, будет постепенным и займет месяцы, но основная часть перенаправления внешних поставок на восток может наступить скорее. «Скорость перенаправления поставок — основное условие, при котором курс рубля стабилизируется и сможет отыграть часть потерь»,— отмечает он. По мнению Михаила Шульгина, в ближайшие недели будет скорректировано налогообложение нефтяной отрасли, поскольку цены Urals, формируемые агентством Argus, нерепрезентативны (см. “Ъ” от 7 февраля). В результате поступления в бюджет от нефтегазовых доходов могут вырасти.

В сложившихся условиях участники рынка ожидают дальнейшего ослабления российской валюты.

По мнению Владимира Евстифеева, в краткосрочной перспективе курс доллара будет двигаться к уровню 75 руб./$. По мнению Михаила Васильева, в ближайшие недели он будет находиться в диапазоне 72–75 руб./$. «Ослабление курса рубля и риски его дальнейшего снижения будут одним из важных факторов на заседании Банка России в эту пятницу. ЦБ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%, но даст сигнал о необходимости повышения ставки позднее в этом году»,— отмечает господин Васильев.

Виталий Гайдаев

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