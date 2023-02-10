Управление ООН признало подлинность видеозаписи с расстрелом российского военнопленного

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) считает подлинным опубликованное вчера, 9 февраля, видео, на котором предположительно солдат ВСУ убивает российского военнопленного. УВКПЧ выразило озабоченность Министерству обороны Украины по поводу обращения с военнопленными. Об этом сообщила ТАСС представитель УВКПЧ Марта Уртадо.

«Нам также известно о другом видео, появившемся в социальных сетях, которое включает в себя дополнительные кадры первоначального инцидента, а также, по-видимому, показывает, как украинский солдат признается в убийстве и пытается оправдать его, утверждая, что жертвы отказались сдаться или что они были частью военных контрактников и контрактников в сфере безопасности группы "Вагнер" (ЧВК "Вагнер".— "Ъ"), воюющих на стороне Российской Федерации»,— сказала представитель УВКПЧ.

Она заявила, что эти объяснения не оправдывают действия солдата в соответствии с гуманитарным правом. Госпожа Уртадо также подчеркнула, что мониторинговая миссия документирует сообщения о нарушениях международного гуманитарного права всеми сторонами. Она добавила, что мониторинговая миссия ООН постарается собрать и проанализировать больше информации об инциденте.

Одним из первых видео с расстрелом военнопленного опубликовал канал создателя «Мужского государства» Владислава Позднякова (движение признано в России экстремистским и запрещено), затем его опубликовали блогер Анатолий Шарий и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. На видео человек, говорящий по-украински, выстрелом в голову убивает солдата в российской военной форме, лежащего на земле. СКР намерен провести расследование. МИД России считает, что за произошедшее ответственны «западные кураторы» Украины. Министерство также осудило профильные международные структуры за молчание.

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Эрдни Кагалтынов