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Коммерсантъ FM
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Опубликовано видео предположительного расстрела российского пленного украинским военным

Видео, на котором мог быть запечатлен расстрел российских военнопленных, появилось в интернете. Оно было опубликовано в канале создателя «Мужского государства» Владислава Позднякова (движение признано в России экстремистским и запрещено), затем его опубликовали блогер Анатолий Шарий и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. На видео человек, говорящий по-украински, выстрелом в голову убивает солдата в российской военной форме, лежащего на земле.

Видео предположительного расстрела российского пленного украинским военным

Видео предположительного расстрела российского пленного украинским военным

Фото: Автор неизвестен / телеграм-канала Владислава Позднякова

Видео предположительного расстрела российского пленного украинским военным

Фото: Автор неизвестен / телеграм-канала Владислава Позднякова

Видео снято от лица человека, который по-украински спрашивает, из какого подразделения пленные солдаты. На земле лежат три человека в российской военной форме, один из них не двигается, около его головы видна кровь. Второй военный жив, он держит руки за головой, его убивает выстрелом в голову человек, который снимает видео. Третий солдат, лежащий на земле, жив, он держит в руках гранату, его не убивают. В конце видео человек, который держит в руках камеру, произносит: «Слава Украине».

После начала российско-украинского военного конфликта обе стороны конфликта обвиняли друг друга в нарушении требований Женевской конвенции и пытках военнопленных. Следственный комитет России публиковал истории возвращенных из плена российских военных, которые рассказывали о пытках в плену. Осенью в интернете появилось несколько видео, на которых украинские военные якобы расстреливали российских пленных, записи обещали проверить в ООН. О пытках военнопленных сообщала и украинская сторона. В «бесчеловечном обращении с военнопленными» Россию обвинял Европарламент.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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