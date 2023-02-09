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Коммерсантъ FM
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СКР проверит видео с предположительным расстрелом российских пленных

Следственный комитет России намерен провести расследование после появления в интернете видео, на котором человек, говорящий по-украински, расстреливает троих, предположительно, российских пленных.

«Следователи СК России установят все обстоятельства произошедшего и дадут им уголовно-правовую оценку. Будет установлен круг лиц, причастных к совершению преступления»,— говорится в сообщении ведомства.

Видеозапись была распространена в ряде Telegram-каналов. На них человек, который говорит по-украински, спрашивает лежащих на земле людей в российской военной форме, из каких они подразделений. Один из них не шевелится, возле него видна кровь. Второго бойца расстреливает человек, который снимает видео. Третий держит в руке гранату, его убийство не зафиксировано на видео.

После ввода Россией войск на Украину в соцсетях и Telegram-каналах появилось несколько роликов с расстрелом солдат. Например, видео с убийством российских военных распространялось в ноябре 2022 года. Депутаты Госдумы называли произошедшее военным преступлением, Украина при этом обвиняла российских военных в нарушении законов войны и «имитации сдачи в плен». ООН призывала провести тщательное расследование. Вместе с тем Украина и страны Запада неоднократно обвиняли российскую сторону в совершении военных преступлений на Украине. Так, Европарламент в ноябре обвинил РФ в «бесчеловечном обращении с военнопленными». Москва все обвинения отрицает.

Леонид Уварчев

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