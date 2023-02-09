МИД РФ возложил на Запад ответственность за расстрел российских пленных

В МИД РФ прокомментировали видео, на котором, предположительно, расстреливают российских пленных. Ведомство считает, что за произошедшее ответственны «западные кураторы» Украины. МИД также осудил профильные международные структуры за молчание.

Внешнеполитическое ведомство заверило, что убийства военнопленных становятся возможными, поскольку украинскую сторону покрывают страны Запада. «Постыдным фактом является молчание профильных международных структур, променявших профессионализм и объективность на стремление выслужиться перед США и другими западными странами»,— говорится в сообщении.

Видеозапись распространилась в Telegram-каналах вчера вечером. На кадрах человек, говорящий по-украински, спрашивает лежащих на земле людей в российской военной форме, из какого они подразделения. Возле головы одного из них видна кровь. Второго бойца расстреливают. Убийство третьего на записи не зафиксировано. В руках он держит гранату. СКР проведет расследование для установки обстоятельств произошедшего.

Ранее неоднократно появлялись сообщения о расстреле военнопленных на Украине. Так, видео с расстрелом российских военнопленных появилось в интернете в ноябре 2022 года. Его изучали несколько международных организаций, в том числе Управление верховного комиссара по правам человека ООН. Там видео признали «с высокой степенью вероятности подлинным». Украина, в свою очередь, обвиняла российских военных в «имитации сдачи в плен». Между тем Европарламент в ноябре обвинил Россию в «бесчеловечном обращении с военнопленными». Москва обвинения отрицает.

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Лусине Баласян