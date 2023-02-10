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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 352-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 10 февраля

Украинские военные получают от США координаты для ракетных ударов, сообщили источники The Washington Post. Минпромторг изъял 3 млрд руб. из программы грантов для локализации автокомпонентов на нужды промышленности ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, выяснил «Ъ». Премьер Словакии Эдуард Хегер пообещал выполнить просьбу Украины о поставках МиГ-29. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:36. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

9:28. Мэр Кличко сообщил о взрыве на территории бывшего завода в Дарницком районе Киева, под завалами могут быть люди.

9:28. Болгария наложит вето на возможные санкции ЕС в отношении российской атомной отрасли, заявил президент страны.

9:20. Путин назвал защиту прав россиян за рубежом и борьбу с неонацизмом приоритетами дипломатии.

9:13. Владимир Путин отметил роль российских дипломатических работников в срыве планов Запада по изоляции страны.

9:04. Spotify начал процесс ликвидации своего российского юридического лица.

9:00. Власти Португалии не имеют возможности передать Украине истребители, заявил премьер-министр республики Антониу Кошта.

8:59. Япония в рамках поддержки Украины передала Киеву мобильное ретрансляционное оборудование, заявил глава японского МИД Ёсимаса Хаяси.

8:57. Власти Харьковской области сообщили о перебоях с электричеством после ударов.

8:56. Власти Украины готовы применить британские ракеты большой дальности для нанесения ударов по целям в Крыму, сообщает The Times со ссылкой на источники в украинских военных кругах.

8:56. Евросоюз (ЕС) «абсолютно несамостоятелен в принятии хоть сколько-нибудь важных решений», утверждает замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, Россия готова взаимодействовать с ЕС, если Брюссель проявит самостоятельность.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 351-й

8:56. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в рамках военной помощи Украине он предпочитает поставлять Киеву «более полезное» и «более быстрое» вооружение, чем боевые самолеты. В то же время господин Макрон отметил, что «абсолютно ничего не исключает».

8:55. Минцифры поручено создать единого оператора мобильной связи, который будет покрывать территории четырех новых регионов РФ, а также построить свыше 1,5 тыс. базовых станций связи до марта 2024 года.

8:54. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что может лишить ордена Почетного легиона президента России Владимира. По его словам, это было бы символическим, но важным жестом.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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