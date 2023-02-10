Что происходит после ввода войск России на Украину. День 352-й

Украинские военные получают от США координаты для ракетных ударов, сообщили источники The Washington Post. Минпромторг изъял 3 млрд руб. из программы грантов для локализации автокомпонентов на нужды промышленности ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, выяснил «Ъ». Премьер Словакии Эдуард Хегер пообещал выполнить просьбу Украины о поставках МиГ-29. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:36. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

9:28. Мэр Кличко сообщил о взрыве на территории бывшего завода в Дарницком районе Киева, под завалами могут быть люди.

9:28. Болгария наложит вето на возможные санкции ЕС в отношении российской атомной отрасли, заявил президент страны.

9:20. Путин назвал защиту прав россиян за рубежом и борьбу с неонацизмом приоритетами дипломатии.

9:13. Владимир Путин отметил роль российских дипломатических работников в срыве планов Запада по изоляции страны.

9:04. Spotify начал процесс ликвидации своего российского юридического лица.

9:00. Власти Португалии не имеют возможности передать Украине истребители, заявил премьер-министр республики Антониу Кошта.

8:59. Япония в рамках поддержки Украины передала Киеву мобильное ретрансляционное оборудование, заявил глава японского МИД Ёсимаса Хаяси.

8:57. Власти Харьковской области сообщили о перебоях с электричеством после ударов.

8:56. Власти Украины готовы применить британские ракеты большой дальности для нанесения ударов по целям в Крыму, сообщает The Times со ссылкой на источники в украинских военных кругах.

8:56. Евросоюз (ЕС) «абсолютно несамостоятелен в принятии хоть сколько-нибудь важных решений», утверждает замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, Россия готова взаимодействовать с ЕС, если Брюссель проявит самостоятельность.

8:56. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в рамках военной помощи Украине он предпочитает поставлять Киеву «более полезное» и «более быстрое» вооружение, чем боевые самолеты. В то же время господин Макрон отметил, что «абсолютно ничего не исключает».

8:55. Минцифры поручено создать единого оператора мобильной связи, который будет покрывать территории четырех новых регионов РФ, а также построить свыше 1,5 тыс. базовых станций связи до марта 2024 года.

8:54. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что может лишить ордена Почетного легиона президента России Владимира. По его словам, это было бы символическим, но важным жестом.