Bloomberg: у сбитого китайского аэростата были западные компоненты

На сбитом китайском разведывательным аэростате были установлены сделанные на Западе компоненты, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Также, по информации The Financial Times (FT), на аэростате были антенны, которые позволяли собирать разведданные.

Как пишет Bloomberg, вечером в четверг, 9 февраля, сотрудники Белого дома сообщили конгрессменам, что в сбитом аэростате найдены западные составляющие. На этих компонентах были надписи на английском языке, уточняет агентство. Источники издания отказались уточнить, какие именно западные компоненты были обнаружены.

По данным FT, на сбитом аэростате также находились антенны, которые способны собирать разведданные. «У него было несколько антенн, включая матрицу, которая, вероятно, способна собирать данные и осуществлять геолокационную связь»,— сказал источник FT. По информации издания, в США считают, что Китай использовал разведывательные аэростаты более чем в 40 странах на пяти континентах.

3 февраля Пентагон обнаружил в небе над США разведывательный аэростат, принадлежащий Китаю. В Пекине утверждали, что это был метеозонд, сбившийся с курса. 4 февраля аэростат сбили по указанию президента США Джо Байдена. В Китае заявил, что инцидент нанес ущерб стабилизации двусторонних отношений, в США так не считают. В Пентагоне также допускали возможность пересмотра стратегии в отношениях с Китаем из-за инцидента.

Подробнее — в материале «Ъ» «Аэростат упал на Джо Байдена».

Олеся Павленко