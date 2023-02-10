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Коммерсантъ FM
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Пентагон допустил пересмотр стратегии в отношении Китая

США могут пересмотреть свою стратегию в отношении Китая по мере получения новой информации о китайских аэростатах, заявила представительница Пентагона Мелисса Дэлтон. Власти США также раскритиковали подход КНР к контактам между военными двух стран, назвав его опасным.

Представительница Пентагона Мелисса Дэлтон

Представительница Пентагона Мелисса Дэлтон

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Представительница Пентагона Мелисса Дэлтон

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Господжа Дэлтон на брифинге рассказала, что США в ходе работ по поднятию обломков сбитого аэростата намерены оценить его возможности по сбору информации. «Мы собираемся провести переоценку нашей общей позиции, расположения и стратегического подхода»,— сообщила она (цитата по «РИА Новости»).

Пентагон выступает за поддержание открытых каналов связи между военными США и КНР, сказал помощник главы Пентагона по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Илай Ратнер. Однако, как напомнил он, Китай отклонил последний запрос США о переговорах по линии военных ведомств.

«В течение последних нескольких месяцев Народно-освободительная армия Китая продолжала рассматривать взаимоотношения по линии военных ведомств как что-то, что можно включить и отключить... Мы считаем, что это действительно опасно»,— рассказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената (цитата по ТАСС).

В начале февраля Пентагон заметил в небе над США разведывательный аэростат, принадлежащий Китаю. Пекин утверждал, что это был метеозонд, сбившийся с курса. Он был сбит по указанию президента США Джо Байдена 4 февраля. Китай заявил, что инцидент нанес ущерб стабилизации двусторонних отношений, господин Байден так не считает.

Подробности — в публикации «Ъ» «Аэростат упал на Джо Байдена».

Лаура Кеффер

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