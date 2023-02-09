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Коммерсантъ FM
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Байден считает, что инцидент с аэростатом не навредил отношениям США и Китая

Президент США Джо Байден заявил, что, по его мнению, ситуация с разведывательным аэростатом не нанесла большого ущерба отношениям США и Китаем. Он добавил, что американские чиновники контактируют с китайскими коллегами.

«Нет»,— сказал Джо Байден в ответ на соответствующий вопрос в интервью телеканалу PBS.

После журналистка PBS попросила господина Байдена пояснить свою точку зрения. «Я знаю. Я с ним говорил, я ранее говорил с Си Цзиньпином, и наша команда также говорит с их людьми»,— сказал Джо Байден. Он пояснил, что не поддерживал контакты с Си Цзиньпином во время развития ситуации с аэростатом.

3 февраля Пентагон заявил об обнаружении китайского разведывательного аэростата в небе над США. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал действия Пекина нарушением суверенитета. В Китае утверждают, что обнаруженный аэростат — отклонившийся от курса метеозонд. 4 февраля его сбили по указанию Джо Байдена. В ответ в Китае заявили, что инцидент с аэростатом нанес ущерб стабилизации отношений с США.

Подробнее — в материале «Ъ» «Угроза шаровой войны».

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