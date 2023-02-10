Начавшийся после землетрясения пожар в турецком порту Искендерун до сих пор не потушен

Контейнеры продолжают гореть в порту Искендеруна на юге Турции, сообщает местный телеканал Haberturk. Пожарные заявили, что за три дня сумели только частично локализовать возгорание.
Тушение ведется с воздуха, земли и моря. В нем участвуют наземные пожарные расчеты, авиация ВС Турции, а также самолет-амфибия Бе-200, отправленный МЧС России. По данным ведомства, вчера, 9 февраля, экипаж Бе-200 выполнил 63 сброса над зоной пожара, всего было сброшено более 600 тонн воды.
«Пока продолжались работы по тушению пожара и его охлаждению, мы также пытались помочь нашим раненым гражданам, пострадавшим в результате землетрясения, в том числе портовым рабочим»,— сообщили в компании-операторе порта Limak.
6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, оно затронуло несколько районов Сирии. В тот же день начался пожар в порту, спустя сутки его площадь выросла. В Турции погибли 17,6 тыс., пострадало более 70 тыс., в Сирии жертвами стали свыше 3 тыс., пострадали более 5 тыс.
О последствиях землетрясений — в публикации «Ъ» «Землетрясение раскачало оппозицию».