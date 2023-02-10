Начавшийся после землетрясения пожар в турецком порту Искендерун до сих пор не потушен

Контейнеры продолжают гореть в порту Искендеруна на юге Турции, сообщает местный телеканал Haberturk. Пожарные заявили, что за три дня сумели только частично локализовать возгорание.

Тушение ведется с воздуха, земли и моря. В нем участвуют наземные пожарные расчеты, авиация ВС Турции, а также самолет-амфибия Бе-200, отправленный МЧС России. По данным ведомства, вчера, 9 февраля, экипаж Бе-200 выполнил 63 сброса над зоной пожара, всего было сброшено более 600 тонн воды.

«Пока продолжались работы по тушению пожара и его охлаждению, мы также пытались помочь нашим раненым гражданам, пострадавшим в результате землетрясения, в том числе портовым рабочим»,— сообщили в компании-операторе порта Limak.

6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, оно затронуло несколько районов Сирии. В тот же день начался пожар в порту, спустя сутки его площадь выросла. В Турции погибли 17,6 тыс., пострадало более 70 тыс., в Сирии жертвами стали свыше 3 тыс., пострадали более 5 тыс.

О последствиях землетрясений — в публикации «Ъ» «Землетрясение раскачало оппозицию».

Фотогалерея Землетрясение в Турции и Сирии Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Спасатели эвакуируют пострадавшего в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Выживший после землетрясения мужчина выносит вещи из своей разрушенной квартиры в Хатае (Турция) Фото: Reuters / Umit Bektas В Кахраманмараше (Турция) установлено более 50 тыс. палаток для временного нахождения людей Фото: Reuters / Stoyan Nenov Местные жители спят среди обломков в Кырыкхане (Турция) Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw Мужчина сидит в поврежденном автобусе в Кахраманмараше (Турция) Фото: Reuters / Ronen Zvulun Женщина плачет рядом с телами погибших в Кахраманмараше (Турция) Фото: Reuters / Suhaib Salem Разрушенные дома в Адыямане (Турция) Фото: Reuters / Irakli Gedenidze В результате землетрясения в Турции на дорогах образовались огромные трещины Фото: Reuters / Benoit Tessier Местные жители молятся во время похорон жертв землетрясения в Джандарисе (Сирия) Фото: Reuters / Stringer Поиск выживших после землетрясения в Идлибе (Сирия) Фото: Reuters Новорожденный спасен из-под завалов дома в Хатае (Турция) Фото: Reuters / Kemal Aslan Спасатели извлекают тело погибшего из-под обломков в Кырыкхане (Турция) Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw Поисково-спасательные работы в сирийской деревне Бисния Фото: Reuters Российские военные помогают разбирать завалы в Алеппо (Сирия) Фото: Omar Sanadiki / AP Мужчина осматривает рухнувшее здание в Кахраманмараше (Турция) Фото: Reuters / Suhaib Salem Спасатели эвакуируют женщину из разрушенного здания в Эльбистане (Турция) Фото: Ismail Coskun / IHA / AP Тело погибшего, укрытое одеялом, на обочине дороги в Хатае (Турция) Фото: Reuters / Umit Bektas Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск Фото: Depo Photos / AP Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции Фото: Mahmut Bozarsan / AP Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция) Фото: Depo Photos / AP После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6

На фото: вода в аквариуме во время землетрясения Фото: Reuters / via Reuters TV В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото) Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция) Фото: Depo Photos / AP Последствия землетрясения в Малатье (Турция) Фото: Reuters Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / via Reuters TV Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия) Фото: Ghaith Alsayed / AP Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция) Фото: IHA agency / AP Последствия землетрясения в Адиямане (Турция) Фото: Reuters Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция) Фото: Muzaffer Гѓagliyaner / Anadolu Agency / Getty Images Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция) Фото: Rauf Maltas / Anadolu Agency / Getty Images Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Mahmut Bozarsan / AP Поврежденный автомобиль в Адане (Турция) Фото: Omer Yildiz / Anadolu Agency / Getty Images Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция) Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция) Фото: General Directorate of State Hydraulic Works of Turkiye / Anadolu Agency / Getty Images Последствия землетрясения в Хатае (Турция) Фото: Ercin Erturk / Anadolu Agency / Getty Images Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Последствия землетрясения в Адане (Турция) Фото: Reuters В турецком порту Искендерун после землетрясения начался пожар Фото: Murat Sengul / Anadolu Agency / AFP Следующая фотография 1 / 43 Спасатели эвакуируют пострадавшего в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Выживший после землетрясения мужчина выносит вещи из своей разрушенной квартиры в Хатае (Турция) Фото: Reuters / Umit Bektas В Кахраманмараше (Турция) установлено более 50 тыс. палаток для временного нахождения людей Фото: Reuters / Stoyan Nenov Местные жители спят среди обломков в Кырыкхане (Турция) Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw Мужчина сидит в поврежденном автобусе в Кахраманмараше (Турция) Фото: Reuters / Ronen Zvulun Женщина плачет рядом с телами погибших в Кахраманмараше (Турция) Фото: Reuters / Suhaib Salem Разрушенные дома в Адыямане (Турция) Фото: Reuters / Irakli Gedenidze В результате землетрясения в Турции на дорогах образовались огромные трещины Фото: Reuters / Benoit Tessier Местные жители молятся во время похорон жертв землетрясения в Джандарисе (Сирия) Фото: Reuters / Stringer Поиск выживших после землетрясения в Идлибе (Сирия) Фото: Reuters Новорожденный спасен из-под завалов дома в Хатае (Турция) Фото: Reuters / Kemal Aslan Спасатели извлекают тело погибшего из-под обломков в Кырыкхане (Турция) Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw Поисково-спасательные работы в сирийской деревне Бисния Фото: Reuters Российские военные помогают разбирать завалы в Алеппо (Сирия) Фото: Omar Sanadiki / AP Мужчина осматривает рухнувшее здание в Кахраманмараше (Турция) Фото: Reuters / Suhaib Salem Спасатели эвакуируют женщину из разрушенного здания в Эльбистане (Турция) Фото: Ismail Coskun / IHA / AP Тело погибшего, укрытое одеялом, на обочине дороги в Хатае (Турция) Фото: Reuters / Umit Bektas Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск Фото: Depo Photos / AP Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции Фото: Mahmut Bozarsan / AP Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция) Фото: Depo Photos / AP После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6

На фото: вода в аквариуме во время землетрясения Фото: Reuters / via Reuters TV В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото) Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция) Фото: Depo Photos / AP Последствия землетрясения в Малатье (Турция) Фото: Reuters Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / via Reuters TV Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия) Фото: Ghaith Alsayed / AP Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция) Фото: IHA agency / AP Последствия землетрясения в Адиямане (Турция) Фото: Reuters Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция) Фото: Muzaffer Гѓagliyaner / Anadolu Agency / Getty Images Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция) Фото: Rauf Maltas / Anadolu Agency / Getty Images Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Mahmut Bozarsan / AP Поврежденный автомобиль в Адане (Турция) Фото: Omer Yildiz / Anadolu Agency / Getty Images Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция) Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция) Фото: General Directorate of State Hydraulic Works of Turkiye / Anadolu Agency / Getty Images Последствия землетрясения в Хатае (Турция) Фото: Ercin Erturk / Anadolu Agency / Getty Images Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Последствия землетрясения в Адане (Турция) Фото: Reuters В турецком порту Искендерун после землетрясения начался пожар Фото: Murat Sengul / Anadolu Agency / AFP Смотреть

Лаура Кеффер