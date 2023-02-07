NTV: выросла площадь пожара в турецком порту Искандерун

Пожар, возникший в порту города Искендерун в Турции после землетрясения, за ночь увеличился. В порту находятся десятки контейнеров, потушить возгорание пока не удается, передает местный канал NTV. Точная площадь пожара неизвестна. К тушению привлекли корабль береговой охраны, пишет агентство Anadolu.
Пожар в порту города Искендерун
Фото: Murat ЕћengГјl / Anadolu Agency / AFP
Вчера, 6 февраля, ночью и днем в Турции произошло два землетрясения. Они также затронули соседнюю Сирию. По последним данным, в результате погибло более 4 тыс. человек, пострадало свыше 15 тыс. В ликвидации последствий землетрясений участвует несколько стран, в том числе Россия. В ночь на 7 февраля в Турцию прибыло больше 100 российских спасателей, а также замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.
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Землетрясение в Турции и Сирии
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