Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 20 тысяч

Более 20 тыс. человек погибли в Турции и Сирии после землетрясений, которые произошли ночью и днем 6 февраля. По меньшей мере 17 134 человека погибли в Турции, в Сирии — 3317 человек.

Как сообщает Anadolu, в Турции от землетрясений пострадали 70 347 человек. 30 360 человек переселены из регионов бедствия в другие районы.

Министерство здравоохранения Сирии сообщило о 1347 погибших в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус, еще 2295 человек получили ранения. По данным гражданской обороны Сирии, по меньшей мере 1970 человек погибли и более 2950 получили ранения в районах, контролируемых оппозицией на северо-западе страны.

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой до 7,8. Позже в тот же день землетрясение произошло в центральной части Турции. Далее случилось еще несколько афтершоков, но меньшей интенсивности. В Турции объявлен общенациональный траур до 12 февраля.

О последствиях стихийного бедствия — в материале «Ъ» «Геосотрясение».

Дарья Эрозбек