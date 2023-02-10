Байден пока не планирует визит на Украину

Президент США Джо Байден заявил, что пока не знает, посетит ли Польшу в этому месяце, а на Украину ехать не намерен. NBC сообщал, что господин Байден совершит визит в Польшу в феврале в связи с годовщиной ввода войск РФ на Украину.

Президент США сказал журналистам, что «еще не принял решение, когда поедет в Польшу и поедет ли вообще». На утоняющий вопрос о том, может ли он поехать на Украину, Джо Байден ответил: «Есть вероятность, что я поеду в Польшу, но на этом все» (цитата по AFP).

Американский президент в конце января подтверждал, что намерен посетить Польшу, но сроки не называл. По информации польских СМИ, господин Байден в ходе поездки может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой.

О поддержке Киева странами Запада — в материале «Ъ» «Владимир Зеленский вовлекся в турне».

Лаура Кеффер