Байден намерен посетить Польшу, но пока не знает, когда состоится визит

Президент США Джо Байден заявил, что хочет отправиться в Польшу. Однако пока нет решения, когда состоится поездка. По данным NBC, глава государства рассматривал возможность визита на годовщину ввода российских войск на Украину 24 февраля.

«Я собираюсь поехать в Польшу. Но я не знаю, когда»,— сказал господин Байден журналистам (цитата по AFP).

Источники NBC на прошлой неделе сообщали, что господин Байден рассматривает турне по ряду европейских стран, включая Польшу, которая граничит с Украиной. Не уточнялось, возможен ли визит на саму Украину. Вместе с тем пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер говорила, что у администрации сейчас нет планов насчет поездки главы государства в Европу в связи с годовщиной ввода войск РФ на Украину.

Леонид Уварчев