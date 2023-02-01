СМИ: Байден может встретиться с Зеленским в Польше

Польское издание Dziennik Gazeta Prawna (DGP) сообщает, что президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский могут встретиться в Польше с польским президентом Анджеем Дудой. Предполагается, что в ходе встречи господин Зеленский представит свой мирный план, состоящий из 10 пунктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден (справа) и Владимир Зеленский в Белом доме

Фото: Leah Millis / Reuters Джо Байден (справа) и Владимир Зеленский в Белом доме

Фото: Leah Millis / Reuters

По данным издания, в качестве места встречи рассматриваются два города — Жешув и Варшава. Визит господина Байдена в Польшу якобы ожидается в конце февраля. Точные даты не называются. Владимир Зеленский на встрече также хочется вернуться к теме гарантий безопасности Киева, добавил источник DGP.

Господин Байден вчера, 31 января, заявил, что хочет отправиться в Польшу, но пока не знает, когда состоится поездка. По данным NBC, американский президент рассматривал возможность визита на годовщину ввода российских войск на Украину 24 февраля. В Белом доме при этом утверждали, что у них нет планов насчет организации поездки президента в Европу.

О поставках оружия Украине — в материале «Ъ» «Эх, 16».

Лаура Кеффер