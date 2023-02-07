NBC: Байден может посетить Польшу в феврале

Визит президента США Джо Байдена в Польшу запланирован на февраль, сообщили источники NBC News. Как отмечает телеканал, решение неокончательное, планы могут измениться. Поездка может состояться в связи с годовщиной ввода войск РФ на Украину.

Господин Байден в конце января подтверждал, что намерен посетить Польшу. Однако он отмечал, что не знает, когда состоится визит. Пресс-секретарь Белого дома говорила, что у администрации сейчас нет планов насчет поездки главы государства в Европу в связи с годовщиной ввода войск РФ на Украину. По информации польских СМИ, господин Байден в ходе поездки может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой.

О поддержке странами Запада Украины — в материале «Ъ» «Эх, 16».

Леонид Уварчев