Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

NBC: Байден может посетить Польшу в феврале

Визит президента США Джо Байдена в Польшу запланирован на февраль, сообщили источники NBC News. Как отмечает телеканал, решение неокончательное, планы могут измениться. Поездка может состояться в связи с годовщиной ввода войск РФ на Украину.

Господин Байден в конце января подтверждал, что намерен посетить Польшу. Однако он отмечал, что не знает, когда состоится визит. Пресс-секретарь Белого дома говорила, что у администрации сейчас нет планов насчет поездки главы государства в Европу в связи с годовщиной ввода войск РФ на Украину. По информации польских СМИ, господин Байден в ходе поездки может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой.

О поддержке странами Запада Украины — в материале «Ъ» «Эх, 16».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...