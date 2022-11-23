России припомнят все

В среду, 23 ноября, Европейский парламент рассмотрит резолюцию о провозглашении России «государством—спонсором терроризма». Основанием для ее составления стала российская военная операция на Украине, но не только. Из всех связанных с Россией резолюций, когда-либо рассматривавшихся Европарламентом, эта, пожалуй, самая жесткая. Юридически обязывающей она не станет, однако ее принятие может еще больше усугубить конфронтацию между Евросоюзом и Россией.

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Понятия нет, а резолюция есть

С большой долей вероятности резолюция получит поддержку подавляющего числа евродепутатов. В ходе дебатов по этой теме (они прошли еще 18 октября) большинство выступавших однозначно высказались за присвоение России статуса «государства—спонсора терроризма». В Европарламент были внесены несколько вариантов резолюций (от разных партий и объединений), из которых был в итоге составлен единый текст. Обсуждать его отдельно законодатели уже не будут, а просто проголосуют (примерно в 14:00 по московскому времени).

В преамбуле текста объясняется, почему РФ необходимо признать «государством—спонсором терроризма». Главная причина: военная операция РФ на Украине. «Россия при диктаторском режиме Владимира Путина продолжает свою незаконную, неспровоцированную и неоправданную агрессивную войну против Украины»,— говорится в документе. В резолюции утверждается, что «российские силы и военизированные формирования систематически истребляют гражданское население на Украине», и приводятся примеры подобных действий («массовые убийства мирных жителей в Буче и Ирпене», «преднамеренное нападение на театр в Мариуполе», «обстрел железнодорожного вокзала Краматорска», «удар по торговому центру в Кременчуге», «атака на колонну гражданских автомобилей в Запорожской области»). Отметим, власти РФ не раз заверяли, что эти и другие подобные случаи — это яркие примеры провокаций со стороны Киева и его союзников, а также эпизоды развязанной Западом информационной войны.

По оценке Европарламента, в ходе ракетных и артиллерийских ударов России были повреждены или разрушены (на середину ноября) 60 982 объекта гражданской инфраструктуры на Украине, в том числе 42 818 жилых домов, 1960 учебных заведений, 396 медицинских учреждений, 479 зданий культурного и религиозного назначения. «Российские войска продолжают преднамеренно наносить удары по украинской критической инфраструктуре, терроризируя население и лишая его доступа к газу, электричеству, воде, интернету и другим основным товарам и услугам, что чревато крайне негативными последствиями с учетом приближения зимы»,— говорится в резолюции. В Минобороны РФ тем временем продолжают утверждать, что наносят удары лишь по военной и связанной с ней инфраструктуре.

Европарламентарии далее обвиняют Россию, ее вооруженные силы и связанные с ними структуры в «оккупации» Запорожской атомной электростанции и подвержению ее значительным рискам; преступлениях в отношении гражданских лиц, включая «групповые казни, пытки, изнасилования и массовые задержания в фильтрационных центрах»; «принудительном усыновлении украинских детей» и «принудительных депортациях»; «бесчеловечном обращении с военнопленными». В резолюции также утверждается, что Россия ведет «активную информационную войну» против Украины, «распространяя дезинформацию о ней, проводя специальные операции по дестабилизации украинского общества и пытаясь дискредитировать украинские власти на международной арене».

Однако Украиной дело не ограничивается. «Российские вооруженные силы и контролируемые российским государством группировки неоднократно совершали нападения на гражданское население в ряде других мест, в том числе во время Второй чеченской войны, российско-грузинской войны 2008 года и гражданской войны в Сирии, а также во время продолжающихся конфликтов в Центральноафриканской Республике и Мали»,— сказано в резолюции. В документе также утверждается, что «в течение многих лет Россия поддерживала и финансировала террористические режимы и организации, являясь крупнейшим поставщиком оружия режиму (президента Башара.— “Ъ”) Асада в Сирии, и совершала нападения в суверенных странах и на своей собственной территории, включая отравление нервно-паралитическими веществами семьи Скрипалей в Великобритании, отравление Алексея Навального и взрыв складов боеприпасов в Чехии в 2014 году».

По мнению европарламентариев, всего этого достаточно, чтобы признать Россию «государством—спонсором терроризма». Вместе с тем в самом документе прямо сказано, что у Евросоюза, как и у отдельных его стран-членов, нет соответствующего законодательного механизма. ЕС ведет лишь список лиц, групп и организаций, «причастных к террористическим актам». При этом за последние месяцы парламенты Литвы, Латвии и Эстонии, Сенат Польши, а также Парламентская ассамблея Совета Европы приняли резолюции, либо объявляющие Россию «государством—спонсором терроризма», либо провозглашающие власти РФ «террористическим режимом». Однако в отсутствие соответствующих законодательных рамок эти документы юридически обязывающей силы не имеют.

Понятие «государство—спонсор терроризма» признают на данный момент только США и Канада. В американском списке четыре страны: Сирия, Иран, КНДР и Куба. В канадском две: Сирия и Иран. Этот статус означает фактически полную заморозку связей между США и Канадой и соответствующими странами. Авторы резолюции Европарламента считают, что Евросоюзу и его членам тоже надо закрепить в своей правовой базе такое понятие. Это, по их мнению, позволит ввести наиболее жесткие санкции в отношении стран, «пользующихся методами террористов», и существенно ограничить отношения Евросоюза и его членов с ними. Россию евродепутаты считают первым кандидатом на внесение в соответствующий список.

При этом они настаивают на включении ЧВК «Вагнер» и «других спонсируемых Россией вооруженных группировок» в европейский список террористических организаций уже сейчас — до возможного расширения законодательства. Кроме того, парламентарии призывают ЕС и его отдельные страны-члены содействовать созданию специального «международного трибунала для расследования преступлений России на Украине» и «всеобъемлющего механизма компенсации ущерба Украине».

Некоторые из представленных разными партиями и фракциями проектов этой резолюции содержали и другие предложения, включая, к примеру, призыв выслать из европейских столиц послов России и прекратить все контакты с российскими официальными лицами. Однако в итоговый текст они не вошли.

Отметим, что резолюции Европарламента носят рекомендательный характер. Исполнительные органы ЕС и национальные структуры должны к ним прислушиваться, но не обязаны их исполнять. «То есть это своего рода политическая декларация, правда, небезобидная,— пояснил “Ъ” программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.— Это выраженная политическая позиция одного из ключевых органов ЕС. Хоть она и не имеет юридически обязывающего характера, но вполне может в будущем стать рамкой или основанием для каких-то решений Евросоюза или его стран-членов». Эксперт не исключает, что российские законодатели ответят на принятие Европарламентом представленной резолюции схожим по направленности и тональности документом. «Урегулированию конфликта вокруг Украины это все способствовать не будет, но лишь усугубит конфронтацию между Западом и Россией»,— полагает он.

Сенат и Палата представителей Конгресса США ранее также призвали Государственный департамент внести Россию в список «государств—спонсоров терроризма» (27 июля и 12 мая соответственно). Признать РФ «спонсором терроризма» власти США неоднократно призывал и президент Украины Владимир Зеленский. Российские же официальные лица предупреждали, что это приведет «к самым жестким ответным действиям» со стороны Москвы. В итоге в администрации президента Джо Байдена сочли эту меру излишней и чреватой непредсказуемыми последствиями, ответив, что в отношении России уже введено рекордное количество санкций, которые и так постоянно ужесточаются.

«Псевдоюридическая концепция»

Тем временем на днях российский МИД дал оценку идее признания «террористическим государством» Украины. Ранее законопроект о наделении ее таким статусом внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду». «Совершенно очевидно, что сегодня ВСУ на приграничных территориях с Россией, ДНР, ЛНР, освобожденных территориях Украины осуществляют действия, которые имеют все признаки террористических актов,— написал в своем Telegram-канале лидер фракции Сергей Миронов.— Украинские военные целенаправленно и умышленно наносят циничные удары по мирным гражданам и населенным пунктам. Из-за этого каждый день растет число жертв среди мирного населения».

Господин Миронов и его однопартийцы считают, что в российском законодательстве необходимо закрепить понятия «террористическое государство» и «государство—спонсор терроризма». Статус «спонсора» депутаты предлагают присвоить странам НАТО, которые, по словам Сергея Миронова, «не только поставляют оружие украинским террористам, но и оказывают им масштабную военно-техническую помощь». С «террористическими государствами» и «государствами—спонсорами терроризма» Россия, как говорится в законопроекте, «должна разорвать все дипломатические отношения», а имущество, принадлежащее гражданам соответствующих стран, «должно конфисковываться и обращаться в доход РФ для возмещения материального ущерба пострадавшим от террористического государства».

Однако, как следует из комментария замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Ивана Нечаева, в ведомстве считают эту инициативу нецелесообразной, поскольку Россия на протяжении многих лет выступает против самого понятия «государственного терроризма». «Ряд стран из числа "коллективного Запада" использует такие ярлыки, как "террористическое государство", "террористический режим" или "государство—спонсор терроризма", для обозначения "неугодных" стран, не соответствующих их извращенным представлениям о демократии и правах человека. А затем они ссылаются на эти же ярлыки для легитимизации односторонних принудительных мер, идущих вразрез с принципами суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела, предусмотренными в Уставе ООН»,— заявил дипломат. И добавил: «Неудивительно, что в условиях развязанной Западом "гибридной войны" подобные обвинения в "государственном терроризме" звучат и в адрес нашей страны. Однако копировать чужие подходы враждебных нам государств, идя тем самым в фарватере формулируемых на Западе псевдоюридических концепций, было бы, на наш взгляд, ошибочным».

Елена Черненко