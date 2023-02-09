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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 351-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 9 февраля

В Стародубском муниципальном округе в Брянской области сбили десять украинских беспилотников. Американская SpaceX ограничила украинским военным доступ к спутниковой связи Starlink для управления беспилотниками. Страны G7 могут ввести санкции против компаний из Китая, Ирана и КНДР за помощь России в обходе западных ограничений. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:43. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что решение о поставках боевых самолетов на Украину будет приниматься НАТО, но пока соглашения на этот счет нет.

9:37. Видео, на котором мог быть запечатлен расстрел российских военнопленных, появилось в интернете. Оно было опубликовано в канале создателя «Мужского государства» Владислава Позднякова (движение признано в России экстремистским и запрещено). На видео человек, говорящий по-украински, выстрелом в голову убивает солдата в российской военной форме, лежащего на земле.

9:27. США не будут вводить санкции в отношении Индии за покупку российской нефти, сообщил индийский телеканал NDTV.

9:21. Порядка 300 памятников, бюстов и мемориальных досок, связанных с советской историей, планируют снести в Киеве, сообщил в четверг директор департамента охраны культурного наследия киевской городской государственной администрации Александр Неборяк.

9:14. Набор заключенных в ЧВК «Вагнер» полностью прекращен, сообщил Пригожин.

9:14. Президент Франции Макрон наградил украинского президента Зеленского высшей французской наградой орденом Почетного легиона.

9:05. Россия в дальнейшем будет привлекать внимание мирового сообщества к теме предполагаемого использования украинскими войсками химического оружия. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

9:05. В Запорожской области предотвращено покушение на замглавы ВГА Бердянска.

8:46. Доллар и евро торгуются на Мосбирже на уровне выше 73 руб. и 78 руб. соответственно. Американская и европейская валюта в последний раз достигали таких значений 25 и 27 апреля.

8:45. Байден вписывает себя в историю как террорист, отдавший приказ на уничтожение энергетической инфраструктуры своих стратегических партнеров, заявил Володин.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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