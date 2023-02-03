Украина и ЕС разработали сигнальную систему

В Киеве в пятницу состоялся 24-й саммит ЕС—Украина, на котором украинская сторона впервые выступала не просто как сосед, но и как кандидат в члены Евросоюза. Лидеры ЕС приложенные Киевом в рамках евроинтеграции усилия похвалили, но пустых надежд давать не стали. В результате площадка саммита послужила не столько местом подготовки новых «дорожных карт», сколько трибуной для напоминания, сколько всего уже сделано, чтобы поддержать Украину и наказать Россию. Среди планов Брюсселя — усиление военной поддержки Киева и принятие десятого пакета санкций против РФ, подразумевающего «ограничения на €10 млрд».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: Шарль Мишель, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен

Фото: Reuters Слева направо: Шарль Мишель, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен

Фото: Reuters

«Мощный сигнал»

На саммит в Киев приехала очень представительная делегация: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шарль Мишель, глава внешнеполитической службы Жозеп Боррель и еще 14 еврокомиссаров (по сути, членов правительства, если бы у Евросоюза было таковое). В четверг стороны провели совместное заседание кабинета министров Украины и Еврокомиссии — первое в истории. А вот пятничный саммит проходил уже в 24-й раз. Согласно очередности, встреча должна была состояться в Брюсселе, но в ЕС решили, что приезд делегации в Киев станет ярким символическим жестом.

«Тот факт, что саммит проходит в Киеве — это мощный сигнал нашим партнерам и врагам»,— заявил накануне встречи украинский премьер Денис Шмыгаль. О сигналах и символах немало говорили и в пятницу. Так, госпожа фон дер Ляйен обратила внимание на воздушную тревогу, объявленную утром 3 февраля: по ее словам, это стало напоминанием того, что Украина не сломлена и продолжает «противостоять агрессору». Выступая в Киеве, она также назвала саммит «сигналом европейским инвесторам», тем самым давая понять: им бы следовало активнее взаимодействовать с Украиной.

В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский назвал встречу «весомым символом» того, что «любые препятствия для укрепления партнерства» Киева и Брюсселя будут преодолены. «Наша цель абсолютно четкая: начало переговоров о членстве Украины в Европейском союзе. Мы не потеряем ни одного дня в работе для сближения Украины и ЕС»,— добавил господин Зеленский.

Напомним, что Киев подписал заявку на присоединение к ЕС в феврале прошлого года. Процесс можно разделить на три основных этапа. Первый — это официальное вступление в статус кандидата после оценки политического и экономического состояния страны. Второй — переговоры между кандидатом и Евросоюзом, однако они могу затянуться, как, например, тянутся у Турции с 1999 года. Наконец, третий этап — это процедура оформления членства.

Тема евроинтеграции была на переговорах одной из ключевых.

Гости из Брюсселя ее охотно комментировали. «День, когда Украина стала кандидатом, стал новым началом для Украины, а также он стал новым началом для ЕС»,— заявила, в частности, Урсула фон дер Ляйен. А Шарль Мишель и вовсе сказал: «Украина — это ЕС, ЕС — это Украина». «Евросоюз с вами сегодня и будет с вами и вашим народом завтра»,— заверил он президента Зеленского.

Впрочем, знак равенства между Украиной и ЕС — это красивый риторический прием. Как говорится в докладе Еврокомиссии, который был опубликован в день саммита, для начала переговоров о вступлении в Евросоюз Киеву необходимо проделать еще очень большую работу. По сути, однозначно похвалить Украину в Брюсселе готовы лишь за поддержку внешнеполитических инициатив ЕС, в то время как внутри страны остается немало проблем. В документе отмечается, в частности, что Украина «активно сотрудничает с Евросоюзом по борьбе с киберпреступностью и дезинформацией», но «дополнительная работа требуется для борьбы с нелегальным трафиком оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ». Предстоит также много сделать для внедрения «европейских стандартов финансового контроля». В целом, как указывают авторы доклада, уровень готовности Украины к началу переговоров низкий, и лишь по некоторым пунктам — средний.

По данным издания Euractiv, Польша и балтийские государства, а также украинская сторона настаивали на том, чтобы в совместной итоговой декларации саммита отмечалось: заявка Украины может быть рассмотрена в ускоренном порядке. Однако добиться единогласного одобрения формулировок не удалось. В заявлении лишь говорится, что «Евросоюз признал значительные усилия, которые Украина продемонстрировала в последние месяцы для достижения целей, лежащих в основе ее статуса кандидата на членство в ЕС, приветствовал усилия Украины по проведению реформ в такие трудные времена и призвал страну продолжать идти по этому пути». Обошлась без конкретики и Урсула фон дер Ляйен, отметившая на пресс-конференции: «Жестких сроков в процессе европейской интеграции нет».

Ряд конкретных практических задач обрисовал накануне саммита Денис Шмыгаль. «Будем двигаться дальше к "промышленному безвизу", присоединению к Единому роуминговому пространству ЕС, интеграции в единое пространство платежей в евро. А также будем договариваться о продлении беспошлинного ввоза наших товаров в Европу»,— заявил он. Последнюю цель достичь удалось. «Мы продолжим программу беспошлинного доступа на рынок, то есть, товары из Украины. Так это было в прошлом году, так это будет и в этом»,— рассказала на пресс-конференции Урсула фон дер Ляйен. А Шарль Мишель пообещал скорое вступление Украины в свободную роуминг-зону ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Члены саммита Украина—ЕС

Фото: Reuters Члены саммита Украина—ЕС

Фото: Reuters

Киеву — помощь, Москве — давление

Между тем основное внимание в эти дни обе стороны — и Киев, и ЕС — уделяют противодействию России и наказанию ее. Так, в итоговом заявлении саммита выражается поддержка «расследованию прокурора Международного уголовного суда». «Россия, а также все причастные будут привлечены к ответственности. Мы договорились продолжать совместную работу по обеспечению полной ответственности, в том числе путем создания соответствующего механизма для преступления агрессии, преследование за которое представляет интерес для всего международного сообщества»,— указывается в документе. Отметим, что в четверг по итогам заседания в формате «правительство Украины — Еврокомиссия» было объявлено о создании в Гааге «международного центра по расследованию преступления агрессии на Украине».

Санкционное давление также будет продолжаться. Как рассказала Урсула фон дер Ляйен, десятый пакет санкций против России, который планируется принять до 24 февраля, подразумевает новые ограничения на поставку технологий, которые можно использовать в военных целях.

«Мы глубже смотрим на компоненты, найденные, например, в беспилотниках, чтобы удостовериться, что они будут недоступны для России»,— пояснила госпожа фон дер Ляйен. Речь, по словам главы Еврокомиссии, пойдет об «ограничениях на €10 млрд».

Наконец, активно обсуждалась в пятницу и ситуация на фронте. По итогам саммита президент Зеленский заверил, что украинские вооруженные силы не собираются сдавать Бахмут (Артемовск). И добавил: ускоренные поставки дальнобойного оружия позволят вооруженным силам Украины не только удержать этот стратегически важный город, но и «начать освобождать Донбасс, который был оккупирован с 2014 года». Владимир Зеленский поблагодарил страны, которые поставляют Киеву вооружения, однако послал сигнал о том, что темпы поставок можно было бы и увеличить: он напомнил, что у Украины есть конкретный перечень оружия, которое ей необходимо.

Позицию Брюсселя же еще накануне саммита пояснил Жозеп Боррель, опубликовавший колонку в австрийской газете Der Standard. Там он пытался убедить всех европейцев, что поставка танков Украине — самое верное из возможных решений. «Линия фронта за последние месяцы не сдвинулась, но бои остаются жестокими, и в них гибнет множество людей,— написал господин Боррель.— Россия, похоже, готовится к весеннему наступлению. Российская экономика поставлена на военные рельсы, а пропагандистская машина Кремля работает на полную мощность».

Господин Боррель также вспомнил свою поездку на Украину в январе 2022 года, когда премьер Шмыгаль спросил его: «Дадите ли вы нам оружие, которое нужно для защиты?» «Честно говоря, я тогда не знал, что ответить, потому что не был уверен в решительности Европы. Сейчас ответ для меня прост»,— признался дипломат.

Судя по всему, австрийское издание господин Боррель выбрал не случайно — эта страна, наряду с Венгрией, со скепсисом относится как к идее поставок Украине оружия, так и к перспективе ее вступления в Евросоюз. В начале недели министры обороны Австрии и Венгрии Клаудия Таннер и Криштоф Салай-Бобровницки заявили, что Вена и Будапешт не будут направлять вооружения на Украину и не хотели бы дальнейшей эскалации конфликта. Однако большинство стран ЕС знак равенства между дополнительными поставками оружия и эскалацией не ставят.

В Москве же в пятницу продолжали критиковать Киев и его союзников, оказывающих украинским вооруженным силам военно-техническую помощь.

«Киевский режим неприкрыто эксплуатирует миф о "жертве агрессии", занимается откровенным иждивенчеством. Буквально требует западную помощь, в том числе военную, в качестве оплаты за свои агрессивные действия против России»,— заявила, в частности, представитель МИД РФ Мария Захарова. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев спрогнозировал, что Киеву придется «сполна заплатить» за западную помощь, которую оказывает ей не «доктор Айболит, а доктор Менгеле» — «зловещий врач-убийца».

Павел Тарасенко, Галина Дудина, Кирилл Кривошеев