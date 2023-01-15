Украину наступательно вооружают

Западные союзники продолжают наращивать поставки бронетехники Киеву. Об отправке первой партии тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. На этой неделе ожидается также положительное решение о поставках Украине немецких танков Leopard. Тем временем Германия решила выделить Киеву четыре танка для разминирования, главная задача которых создание проходов в минных полях. Как отметила The New York Times, рост и качественное изменение поставок происходят на фоне ожидаемой интенсификации боевых действий весной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Великобритания пообещала отправить на Украину 14 тяжелых танков Challenger 2

Фото: Adrian DENNIS / AFP Великобритания пообещала отправить на Украину 14 тяжелых танков Challenger 2

Фото: Adrian DENNIS / AFP

После Франции, которая две недели назад решила совершить «танковый прорыв», предоставив Украине легкие колесные танки AMX-10 RC, Великобритания оказалась первой страной, которая поставит Киеву полноценные тяжелые танки западного производства. Как заявили в субботу на Даунинг-стрит, Лондон намерен «воспользоваться моментом и ускорить глобальную военную и дипломатическую поддержку Украине». Как отметило издание Politico, этот шаг британского премьера Риши Сунака, о котором было объявлено после его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, усиливает давление на Берлин и канцлера ФРГ Олафа Шольца, который пока не дал согласия на поставки Киеву танков Leopard 2. Всего Украина запросила у партнеров около 300 танков — этого должно хватить для «создания перевеса, необходимого для второго успешного контрнаступления», со ссылкой на западный источник сообщило Politico.

«Премьер-министр и президент Зеленский приветствовали и другие международные обязательства в этом направлении, в том числе предложение Польши предоставить роту танков Leopard»,— говорится в заявлении Даунинг-стрит.

С танками Leopard сложилась любопытная ситуация. Так, Варшава уже пообещала отправить Киеву 14 подобных танков, однако сделать этого без разрешения Берлина не может. Этот вид бронетехники сейчас оказался наиболее желанным для Украины, поэтому неудивительно, что последние решения и Парижа, и Лондона, и Вашингтона, отправляющего Киеву боевые машины пехоты Bradley, в том числе преследуют параллельную цель — выбить из Германии согласие на поставки Leopard хотя бы другими странами. Ожидается, что 20 января на очередной встрече группы союзников Украины в формате «Рамштайн» разрешение от ФРГ будет получено, а такие страны, как Польша и Финляндия, смогут поделиться с Киевом танками немецкого производства. По оценкам, более чем в дюжине стран Европы на вооружении местных армий находится около 2 тыс. танков Leopard. Некоторые из них, считают западные СМИ, могли бы весьма быстро отправиться на Украину, если бы Германия дала на это принципиальное согласие (см. также материал на этой странице).

Тем временем Берлин уже принял решение о поставках Украине очередной партии другой военной техники, а именно четырех танков для разминирования, главная задача которых создание проходов в минных полях, четырех мобильных и защищенных систем разминирования, десять автомобилей для охраны границы и 120 мобильных систем отопления.

Между тем Великобритания, возможно, не собирается ограничиваться танками. Газета The Mirror со ссылкой на источник в Министерстве обороны страны сообщила, что Лондон планирует отправить Киеву четыре ударных вертолета AH-64 Apache вместе с управляемыми противотанковыми ракетами Hellfire. «Apache изменит правила игры. Вначале прибудут танки, и потребуется некоторое время, прежде чем можно будет развернуть вертолеты. Другие члены НАТО теперь последуют этому примеру»,— заявил собеседник The Mirror. Предполагается, что обучение украинские пилоты пройдут на территории Великобритании, а базу для технического обслуживания развернут в Польше. Впрочем, спустя некоторое время британское Минобороны эту версию опровергло, а ссылка на материал в какой-то момент начала выдавать ошибку.

Так или иначе после Нового года наметился явный тренд на укрепление боеспособности украинской армии через поставки западного вооружения качественно другого уровня, чем поставлялось до этого.

Как написала газета The New York Times, союзники Киева предполагают, что Россия с приходом весны может начать новое наступление, поэтому их задача — подготовить к нему Украину. Впрочем, в эти планы входит, судя по заявлениям анонимных источников издания, не только оборона. Так, один из собеседников пояснил, что поставка современных танков и других боевых машин необходима для «изменения баланса сил» и украинского контрнаступления. По данным западных разведок, Киев готовится наступать уже зимой либо после завершения «грязного весеннего сезона». «Без танков, мощного компонента наземных боевых действий, маловероятно, что Украина сможет отвоевать значительные территории»,— цитирует издание западного военного чиновника.

При этом на поставки некоторых видов вооружения по-прежнему существует табу.

Например, Вашингтон пока не рассматривает сценарии отправки истребителей и ракет большей дальности, в зоне которых могла бы оказаться признанная мировым сообществом территория России, а также Крым. Не готовы США поставлять и американские танки M1 Abrams, требующие технически сложного обслуживания и специального топлива.

Хотя заместитель помощника главы Пентагона по делам России, Украины и Евразии Лора Купер недавно публично признала, что США «абсолютно согласны с тем, что Украине действительно нужны танки».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что поставки западной техники Киеву не изменят ситуацию и не помешают российской военной операции достичь поставленных целей. По его мнению, это может лишь «добавить боли украинскому народу и затянуть их страдания».

Алексей Забродин