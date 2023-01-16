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Коммерсантъ FM
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Полезные закопаемые

Заполненные хранилища опустили цену газа в Европе

Цены на газ в Европе снизились до уровней осени 2021 года, даже несмотря на прогноз похолодания на этой неделе. На котировки давят стабильные поставки СПГ, в том числе из Азии, где ожидания увеличения спроса со стороны Китая пока не реализовались. Запасы газа в подземных хранилищах Европы по-прежнему превышают 80%, а выработка энергии на ветряных электростанциях достигла рекордных значений.

Газ в Европе дешевеет, несмотря на ухудшение погоды,— хранилища остаются загруженными почти на 82%

Газ в Европе дешевеет, несмотря на ухудшение погоды,— хранилища остаются загруженными почти на 82%

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Газ в Европе дешевеет, несмотря на ухудшение погоды,— хранилища остаются загруженными почти на 82%

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Цены на природный газ в ЕС упали до минимальных значений с сентября 2021 года. Так, по данным ICE Futures, февральский фьючерс на голландском TTF 16 января подешевел на 12,9%, до €56,4 за 1 МВт•ч ($632 за тысячу кубометров). Цена с поставкой «на сутки вперед» упала на 7,7%, до €57,5 за 1 МВт•ч (около $644 за тысячу кубометров).

Таким образом, с начала года цены снизились на 25%, но они все равно примерно в два с половиной раза выше, чем в среднем за предыдущие пять лет. Рост цен был вызван постепенным сокращением поставок трубопроводного газа из РФ после начала военных действий на Украине и привел в 2022 году к кризису в газопотребляющих секторах европейской экономики, в том числе в генерации электроэнергии.

Снижение цен в январе вызвано высокими запасами газа в европейских хранилищах и стабильными поставками СПГ.

Как пишет Bloomberg, китайские импортеры из-за высоких запасов пытаются перенаправить в Европу февральские и мартовские партии СПГ. Это снижает опасения рынка о том, что Китай после ослабления локдаунов может резко увеличить потребление газа, что приведет к росту конкуренции на рынке СПГ.

Рынок в Азии сейчас спокоен, говорит глава подразделения ICIS в Азии Роман Казьмин. Передача партий СПГ в Азии — это трейдинговая операция. При этом он обращает внимание, что цены на мартовские поставки в Азию сейчас находятся на уровне $22/1 MMBtu ($790 за тысячу кубометров), апрельские — $20/1 MMBtu ($720 за тысячу кубометров). Спрос на СПГ в Китае со стороны промышленности в 2023 году, по его мнению, вырастет из-за ослабления антиковидных мер, а в Южной Кореи и Японии, вероятно, останется стабильным относительно 2022 года.

Всю осень и зиму цены на континенте снижались, в основном благодаря неожиданно теплой погоде в ноябре и особенно в январе. На текущей неделе в Северо-Западной Европе ожидаются непродолжительные морозы, но это, вероятно, не окажет сильного давления на стоимость газа. Запасы в ПХГ на континенте составляют 81,7%, следует из данным GIE.

Европейские чиновники начинают с оптимизмом смотреть и на перспективу подготовки к зиме 2023/24 года.

Как заявил 16 января министр экономики Германии Роберт Хабек, страна, являющаяся крупнейшим потребителем газа в Европе, рассчитывает, что сможет заполнить подземные хранилища к предстоящей зиме по выгодным ценам. «Для 2023 года и зимы 2023/24 года, я думаю, у нас есть более чем оправданная надежда, что у нас будут полные хранилища и в начале зимы, и тогда у нас будет энергетическая безопасность и стабильность, а также приемлемые цены (на газ)»,— заявил он (цитата по Reuters).

Юрий Барсуков о проблемах экспорта «Газпрома»

Юрий Барсуков о проблемах экспорта «Газпрома»

Германия на прошлой неделе запустила вторую плавучую регазификационную установку для приема СПГ, тем самым гарантировав себе импорт до 15 млрд кубометров СПГ в год. Но стране требуется заместить еще около 30 млрд кубометров относительно тех объемов, которые ей прежде поставлял «Газпром». Еще один СПГ-терминал, как ожидается, начнет работать в конце января.

На цены на газ на текущей и прошлой неделе оказывала давление и стабильная выработка ВИЭ, которая сейчас в отдельные дни достигает 35,4% в энергобалансе ЕС, в Германии этот показатель временами доходит до рекордных 80%.

До сих пор мягкая зимняя погода сдерживала рост потребления, и пока аналитики не ожидают увеличения спроса со стороны промышленного сектора из-за снижения цен. «Часть предприятий уже приняли решение о переезде в другие страны, это безвозвратные потери спроса со стороны промышленности,— считает Мария Белова из "Выгон Консалтинг".— Для тех, кто остался, цена не показатель для увеличения потребления. Для этого в первую очередь должно быть стабильное поступление газа, а гарантий этого нет, как никто не отменял и возможности экстренных отключений».

Татьяна Дятел

  • Газета «Коммерсантъ» №7 от 17.01.2023, стр. 1

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