Полезные закопаемые

Цены на газ в Европе снизились до уровней осени 2021 года, даже несмотря на прогноз похолодания на этой неделе. На котировки давят стабильные поставки СПГ, в том числе из Азии, где ожидания увеличения спроса со стороны Китая пока не реализовались. Запасы газа в подземных хранилищах Европы по-прежнему превышают 80%, а выработка энергии на ветряных электростанциях достигла рекордных значений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Газ в Европе дешевеет, несмотря на ухудшение погоды,— хранилища остаются загруженными почти на 82%

Фото: Christian Hartmann / Reuters Газ в Европе дешевеет, несмотря на ухудшение погоды,— хранилища остаются загруженными почти на 82%

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Цены на природный газ в ЕС упали до минимальных значений с сентября 2021 года. Так, по данным ICE Futures, февральский фьючерс на голландском TTF 16 января подешевел на 12,9%, до €56,4 за 1 МВт•ч ($632 за тысячу кубометров). Цена с поставкой «на сутки вперед» упала на 7,7%, до €57,5 за 1 МВт•ч (около $644 за тысячу кубометров).

Таким образом, с начала года цены снизились на 25%, но они все равно примерно в два с половиной раза выше, чем в среднем за предыдущие пять лет. Рост цен был вызван постепенным сокращением поставок трубопроводного газа из РФ после начала военных действий на Украине и привел в 2022 году к кризису в газопотребляющих секторах европейской экономики, в том числе в генерации электроэнергии.

Снижение цен в январе вызвано высокими запасами газа в европейских хранилищах и стабильными поставками СПГ.

Как пишет Bloomberg, китайские импортеры из-за высоких запасов пытаются перенаправить в Европу февральские и мартовские партии СПГ. Это снижает опасения рынка о том, что Китай после ослабления локдаунов может резко увеличить потребление газа, что приведет к росту конкуренции на рынке СПГ.

Рынок в Азии сейчас спокоен, говорит глава подразделения ICIS в Азии Роман Казьмин. Передача партий СПГ в Азии — это трейдинговая операция. При этом он обращает внимание, что цены на мартовские поставки в Азию сейчас находятся на уровне $22/1 MMBtu ($790 за тысячу кубометров), апрельские — $20/1 MMBtu ($720 за тысячу кубометров). Спрос на СПГ в Китае со стороны промышленности в 2023 году, по его мнению, вырастет из-за ослабления антиковидных мер, а в Южной Кореи и Японии, вероятно, останется стабильным относительно 2022 года.

Всю осень и зиму цены на континенте снижались, в основном благодаря неожиданно теплой погоде в ноябре и особенно в январе. На текущей неделе в Северо-Западной Европе ожидаются непродолжительные морозы, но это, вероятно, не окажет сильного давления на стоимость газа. Запасы в ПХГ на континенте составляют 81,7%, следует из данным GIE.

Европейские чиновники начинают с оптимизмом смотреть и на перспективу подготовки к зиме 2023/24 года.

Как заявил 16 января министр экономики Германии Роберт Хабек, страна, являющаяся крупнейшим потребителем газа в Европе, рассчитывает, что сможет заполнить подземные хранилища к предстоящей зиме по выгодным ценам. «Для 2023 года и зимы 2023/24 года, я думаю, у нас есть более чем оправданная надежда, что у нас будут полные хранилища и в начале зимы, и тогда у нас будет энергетическая безопасность и стабильность, а также приемлемые цены (на газ)»,— заявил он (цитата по Reuters).

Германия на прошлой неделе запустила вторую плавучую регазификационную установку для приема СПГ, тем самым гарантировав себе импорт до 15 млрд кубометров СПГ в год. Но стране требуется заместить еще около 30 млрд кубометров относительно тех объемов, которые ей прежде поставлял «Газпром». Еще один СПГ-терминал, как ожидается, начнет работать в конце января.

На цены на газ на текущей и прошлой неделе оказывала давление и стабильная выработка ВИЭ, которая сейчас в отдельные дни достигает 35,4% в энергобалансе ЕС, в Германии этот показатель временами доходит до рекордных 80%.

До сих пор мягкая зимняя погода сдерживала рост потребления, и пока аналитики не ожидают увеличения спроса со стороны промышленного сектора из-за снижения цен. «Часть предприятий уже приняли решение о переезде в другие страны, это безвозвратные потери спроса со стороны промышленности,— считает Мария Белова из "Выгон Консалтинг".— Для тех, кто остался, цена не показатель для увеличения потребления. Для этого в первую очередь должно быть стабильное поступление газа, а гарантий этого нет, как никто не отменял и возможности экстренных отключений».

Татьяна Дятел