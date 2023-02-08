Новак: эмбарго на нефтепродукты может привести к дисбалансу и дефициту на рынке

Эмбарго Евросоюза (ЕС) на поставку российских нефтепродуктов может иметь глобальные негативные последствия, считает вице-премьер Александр Новак. В числе таких последствий он назвал дисбаланс и дефицит предложения на мировом рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По мнению господина Новака, при согласовании таких ограничений «необходимо все-таки думать о будущем». «А в будущем, если руководствоваться такими решениями, как эмбарго и введение потолков цен, может быть большой дисбаланс, дефицит энергоресурсов, снижение инвестиций в эту сферу», — заявил он журналистам (цитата по ТАСС).

С 5 декабря 2022 года ЕС запретил импорт российской нефти по морю и ввел потолок цен на сырье из РФ в размере $60 за баррель. С 5 февраля действуют аналогичные санкции для российских нефтепродуктов. Потолок цен установлен на уровне $45 и $100 за баррель в зависимости от вида продукции. Несмотря на это, по данным США, Россия увеличила поставки нефти в январе.

О том, куда теперь РФ продает нефть и нефтепродукты, читайте в материале «Ъ» «Обходные маневры».

Лаура Кеффер