Добывай, но проверяй

В конце 2022 года страны Запада решили применить против России прежде невиданный в мировой практике инструмент — потолок цен на экспортные партии российской нефти и нефтепродуктов. Прогнозы о сокращении добычи и экспорта российской нефти пока не оправдались, однако доходы бюджета РФ оказались под угрозой из-за снижения цен Urals за счет увеличения дисконтов к Brent. По данным “Ъ”, теперь российские власти хотят привязать расчет нефтяных налогов к цене Brent, что должно побудить нефтекомпании либо сокращать дисконты, либо отдавать больше налогов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Два месяца, прошедшие с момента введения Западом потолка цен на экспорт российской нефти,— вполне достаточный период для того, чтобы подвести промежуточные итоги применения этого беспрецедентного формата санкций против крупнейшей отрасли экономики РФ.

Главной целью потолка власти стран Запада, в частности Минфин США, объявляли ограничение доходов российского бюджета. Потолок для нефти Urals был установлен на уровне $60 за баррель с 5 декабря 2022 года, а с 5 февраля вступит в силу потолок на нефтепродукты. Если цена в порту отгрузки превышает это значение, компании стран G7 и ЕС не имеют права предоставлять для операций с российской нефтью свои танкеры и другие услуги, в том числе страхование. Предполагалось, что применение потолка вкупе с введением ЕС эмбарго на импорт нефти из РФ приведет к снижению объемов экспорта российской нефти, при этом цена экспорта останется ограниченной, и в результате доходы российского бюджета упадут.

Российские власти, со своей стороны, заявляли, что потолок не окажет влияния на доходы страны, а только разбалансирует мировой нефтяной рынок. В конце декабря 2022 года президент Владимир Путин говорил, что никакого ущерба бюджету РФ нанесено не будет. «Цель понятна наших геополитических оппонентов и противников — ограничить доходы российского бюджета, но мы не теряем ничего от этого потолка. Потерь для российского ТЭКа и для экономики бюджета нет — никаких потерь нет, потому что мы по этим ценам и продаем»,— заверял господин Путин.

На практике — как это было и с прежними масштабными санкциями против экономики РФ — результат пока расходится с ожиданиями как той, так и другой стороны.

Нефть дырочку найдет

Если страны Запада рассчитывали на снижение добычи и экспорта нефти РФ, то пока эти ожидания совершенно не оправдываются. По данным “Ъ”, в ноябре 2022 года, до введения потолка и эмбарго ЕС, Россия в среднем добывала 1,487 млн нефти в сутки (10,9 млн баррелей в сутки). В декабре добыча практически не изменилась, составив 1,486 млн тонн в сутки. В январе добыча, по предварительным данным, лишь немного снизилась — до 1,481 млн тонн в сутки, или менее чем на 0,4% по сравнению с ноябрем 2022 года.

Экспорт же российской нефти даже растет. В декабре отгрузки на экспорт поначалу снизились на 5,7% по сравнению с ноябрем, до 592 тыс. тонн в сутки. Однако в январе, по предварительным данным, экспорт увеличился примерно до 650 тыс. тонн в сутки, что на 9,8% выше уровня декабря и на 3,5% выше уровня ноября 2022 года.

Одна из основных причин, позволивших российским нефтекомпаниям сохранить объемы добычи,— падение цен на Urals за счет увеличения дисконта к Brent, в результате чего цена нефти в портах европейской части РФ оказалась значительно ниже потолка. Так, по данным Минфина РФ, средняя цена Urals, которая в ноябре 2022 года составляла $66,47 за баррель (то есть была выше потолка), в декабре упала до $50,47, а в январе — до $49,48. Потолок установлен для цены FOB, то есть для чистой цены нефти в порту отгрузки (в отличие от цены CIF, включающей стоимость страхования и фрахта), напоминает юрист адвокатского бюро «Казаков и партнеры» Станислав Дабижа. Так как сейчас цена Urals ниже потолка, российские компании могут по-прежнему полноценно пользоваться западным фрахтом и страхованием, поскольку в таком случае их западные контрагенты не нарушают санкции.

Юрист также отмечает, что российские нефтекомпании находят способы обхода эмбарго ЕС, в том числе применяя схемы смешивания своей нефти с сырьем из другой страны для сокрытия российского происхождения. По словам источника “Ъ” среди трейдеров, практикуются схемы смешивания российской нефти в резервуарах в Азии и на Ближнем Востоке. Также источники “Ъ” говорят о существовании схем свопов с компаниями из дружественных стран, благодаря которым де-факто российская нефть попадает в Европу. Подобные схемы позволяют европейским странам продолжать закупать российскую по происхождению нефть, так как найти ей полноценную замену сложно. При этом удорожание логистики и расходы на смешивание нивелируются дисконтами на Urals.

Для того чтобы пользоваться услугами европейских судовладельцев и страхователей в условиях потолка, порой используются «прокладочные» компании. «Существует формально не связанный, но контролируемый российской нефтекомпанией трейдер в таких юрисдикциях, как ОАЭ, Оман, Бахрейн, в основном выбираются наиболее благоприятные с точки зрения налогового законодательства юрисдикции»,— рассказывает один из собеседников “Ъ”. «Далее трейдер заключает контракт на закупку нефти или нефтепродуктов с российским производителем или с российским юрлицом-трейдером, и в данном контракте отсутствуют какие-либо положения об ограничении цены, то есть это обычный закупочный договор,— говорит он.— Дальнейшая перепродажа идет уже на тех лиц, которые должны в контракте прописать ценовой потолок. В результате "компания-прокладка" фактически берет на себя убыток, однако это временное юрлицо, которое может функционировать, например, в течение года, а далее этот убыток закрывается перекрестными сделками по другим видам деятельности либо компания просто пускается в утиль».

Бюджет оказался с дыркой

Если потолок не повлиял на объем добычи и экспорта российской нефти, он, по меньшей мере косвенно, привел к существенному снижению нефтегазовых доходов бюджета из-за роста дисконтов Urals. Минфин пока не публиковал данные по нефтегазовым доходам в январе, однако в декабре объем НДПИ на нефть упал на 10% по сравнению с ноябрем, до 474,8 млрд руб. При этом Минфин в январе впервые с 2020 года вернулся к продаже валюты в размере 54,5 млрд руб. из-за снижения объема нефтегазовых доходов ниже базового уровня, заложенного в бюджете. Напомним, в бюджет 2023 года заложена средняя цена Urals в $70 за баррель, общий объем нефтегазовых доходов — 8,9 трлн руб., из которых почти 80% приходится на НДПИ на нефть. Если реальные котировки Urals окажутся вдвое ниже, выпадающие доходы, по предварительным расчетам, могут достигнуть 250 млрд руб. в месяц, оценивает Дарья Шорина из Kept.

До последнего времени российские власти ожидали, что потолок сработает иначе и приведет к сокращению добычи нефти в РФ при росте средних цен ее продажи. Так, в бюджет на 2023 год было заложено падение добычи нефти на 8,5% относительно 2022 года, а также сокращение экспорта нефтепродуктов на 13%, напоминает Борис Синицын из ИК «Ренессанс Капитал». По его мнению, этот сценарий сейчас видится умеренно консервативным, учитывая, что эмбарго ЕС пока не оказало значительного влияния на производство нефти в России. Вице-премьер Александр Новак прогнозировал падение добычи нефти в РФ вследствие потолка на 5–7% по итогам года.

Пока российские власти не проявляют намерений директивно снизить добычу ради того, чтобы повысить мировые цены на нефть и сократить дисконт Urals. С момента введения потолка прошли уже две встречи стран ОПЕК+, в ходе которых было принято решение не менять добычные квоты.

Котировка, покрытая мраком

Стабильность производственных показателей российских нефтекомпаний на фоне декларируемого снижения стоимости Urals ставит вопрос о «справедливом распределении» бремени санкций между компаниями и бюджетом. Основная сложность в том, что сейчас котировка Urals, по общему признанию собеседников “Ъ” как на рынке, так и в правительстве, не является универсальным и общепризнанным показателем, и реальные цены продажи российской нефти могут существенно отличаться от нее.

Котировку Urals исторически рассчитывает агентство Argus на основе опроса данных участников рынка: продавцов и покупателей нефти. Поскольку до санкций около 85% поставок российской нефти приходилось на Европу, а рынок Urals был высоколиквидным, то у агентства не возникало проблем с расчетом котировки. С декабря Urals в Европу официально вообще не поставляется, а новые покупатели в Индии, Китае и Ближнем Востоке не готовы раскрывать цены сделок. Кроме того, российские продавцы в нынешних условиях могут быть заинтересованы занижать цену первой продажи нефти в портах РФ как для того, чтобы такие сделки не подпадали под потолок, так и для снижения налогов. По оценкам Argus и Platts, дисконт Urals к Brent в январе в портах европейской части РФ мог достигать даже $40 за баррель. По утверждению одного из опрошенных “Ъ” трейдеров, «реальный» дисконт может составлять около $20 за баррель, проверить эти данные невозможно.

Власти РФ пытаются препятствовать тому, чтобы российские нефтекомпании при продаже нефти и нефтепродуктов ориентировались на потолок. Так, еще в прошлом году в ответ на потолок цен на нефть Владимир Путин своим указом ввел запрет на продажу российской нефти по контрактам, содержащим ограничения цены. В январе в продолжение указа правительство приняло постановление, которое предполагает механизмы контроля за нефтяными сделками (см. “Ъ” от 23 января). Так, ФТС будет проверять контракты нефтекомпаний, а те должны будут контролировать, чтобы перепродажа нефти до конечного получателя не была осуществлена с условиями фиксации цены. Источники “Ъ” считают такие меры неконкретными и недостаточными, так как стороны сделки могут формально не фиксировать в контракте ценовые ограничения, при этом сама сделка будет соответствовать условиям потолка.

Умерьте свой дисконт

Больше всего власти интересует, как снизить дисконт на Urals и стабилизировать нефтяные доходы бюджета. В конце января Владимир Путин поручил правительству представить предложения по уточнению методики определения цен на нефть для расчета налогов. На разработку дается лишь месяц.

По данным “Ъ”, сейчас в качестве основного варианта рассматривается полный отказ от использования котировки собственно Urals и переход на расчет нефтяных налогов на базе котировок Brent с учетом дисконта и стоимости фрахта. Несколько источников “Ъ” говорят, что размер дисконта и стоимости фрахта будет носить «директивный характер», их будет определять государство. По словам нескольких собеседников “Ъ”, правительство, вероятно, будет ежемесячно публиковать либо абсолютные, либо предельные значения этих показателей, и компании обязаны будут использовать их для расчета НДПИ и НДД. Размер дисконта, по мнению собеседников “Ъ”, может быть ограничен $10 за баррель, а стоимость фрахта — $5–10 за баррель: при текущей цене Brent такая котировка российской нефти для расчета налогов составила бы $62–67 за баррель, что не так далеко от цены Urals, заложенной в бюджете.

По мнению собеседников “Ъ”, такой подход позволит таргетировать цену продажи российской нефти и стимулировать компании торговать ею по цене, которая выгодна для бюджета, так как в противном случае им придется платить больше налогов. При этом не исключено, что в результате такой политики добыча и экспорт нефти в РФ сократятся. По словам одного из источников “Ъ”, нефтекомпании сейчас оценивают потенциальное влияние этой меры. Источники “Ъ”, близкие к нефтекомпаниям, воспринимают уход от использования котировки Urals «очередной мерой для повышения налоговой нагрузки на отрасль, поскольку бюджету нужны деньги».

В Минфине напомнили “Ъ”, что совместно с другими профильными ведомствами «начали работу по анализу различных вариантов изменения текущего порядка определения котировок российской нефти, используемой для расчета налогов, с учетом изменившихся направлений экспортных поставок российской нефти». «По итогам обсуждения в первом квартале будет сформировано сбалансированное решение, учитывающее интересы государства и бизнеса,— заявили в министерстве, подчеркнув: — Ключевая цель для нас — обеспечить экономически обоснованный уровень бюджетных поступлений от нефтяной отрасли».

После введения ЕС в декабре 2022 года эмбарго на поставки российской нефти котировки Urals (NWE — порт нидерландского Роттердама и MED — порт сицилийской Аугусты) практически перестали существовать, напоминает Сергей Клубков из «Выгон Консалтинг», сорт Urals является основой для начисления НДПИ и НДД, поэтому Минфину приходится искать другой ценовой ориентир для расчета налоговой базы. По его мнению, Brent и Urals исторически взаимосвязанные сорта нефти, при этом Urals всегда торговалась с дисконтом к Brent. Поэтому выбор сорта Brent в качестве ценового ориентира для начисления налогов легко объясняется, а небольшая величина обсуждаемого дисконта (относительно текущей ситуации на рынке) связана с желанием стимулировать экспортеров к его минимизации при продаже нефти на экспорт, заключает он.

До сих пор с момента введения санкций российские власти стремились по возможности сохранить рыночный характер нефтяной отрасли и предоставили нефтекомпаниям самим адаптироваться к изменению ситуации. Но вопрос налоговых поступлений представляется слишком важным для государства, чтобы ждать, пока возникнет новый рынок Urals, если это вообще произойдет. Уже сейчас около 50% экспорта нефти идет через компании с госучастием, и в случае дефицита бюджетных доходов у властей может возникнуть сильный соблазн контролировать экспортные потоки через единого трейдера, как это уже происходит при экспорте газа. Подобным образом устроена нефтяная отрасль не только в других странах, попавших под жесткие западные санкции (Венесуэла, Иран), но и в большинстве партнеров России по сделке ОПЕК+.

Дмитрий Козлов